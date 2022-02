Ung mand er dræbt af skud i Odense - flugtbil brændt af

En mand på 19 år er blevet dræbt af skud i en bil i Odense natten til søndag. Det oplyser politiet, som søger vidner i sagen.

Forbrydelsen skete på parkeringspladsen bag KFC og Netto på Nyborgvej. Politiet fik meldingen klokken 02.20.

Formentlig flygtede gerningsmanden i en rød Toyota Aygo, som senere blev stukket i brand på en parkeringsplads i et mindre skovområde på Grevelundsvej.

Fyns Politi vil meget gerne i kontakt med vidner eller andre, der har oplysninger.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som er udsendt søndag formiddag.

Efterforskningen har vist, at der er tråde til Jylland i sagen.

De tyske nummerplader, som Toyota'en var forsynet med, har også vist sig at være stjålne. De blev fjernet fra en sort Audi i Haderslev. Det skete mellem 13. og 14. februar, da bilen holdt ud for Jomfrustien, oplyser politiet.

Som led i politiets opfølgende indsats vil der være synligt politi til stede i Vollsmose og Korsløkke, oplyses det i pressemeddelelsen.

Dette sker "med fokus på sikkerheden og trygheden for borgerne i området."

For 12 dage siden besluttede Fyns Politi i øvrigt at ophæve en visitationszone i Vollsmose og dele af Korsløkke. Indgrebet havde stået på siden 9. november og blev begrundet blandt andet med en skudepisode 8. november.

Tidligere har politiet sagt, at denne og andre voldelige hændelser skyldes et opgør mellem to grupperinger, hvor personkredsen i øvrigt er særdeles mobil og hele tiden flytter sig.

Om drabet på den 19-årige natten til søndag ifølge politiet kan forbindes til denne konflikt, fremgår ikke af pressemeddelelsen.

