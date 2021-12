Ung mand får over tre års fængsel for at skyde på åben gade

En 19-årig mand er blevet idømt tre og et halvt års fængsel for at have affyret seks skud i Odense-bydelen Vollsmose.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Lidt over middag den 15. april fik politiet en anmeldelse om, at der blev skudt i Egeparken.

Det viste sig, at der var blevet affyret seks skarpe skud. Selv om der var flere personer i området, blev ingen ramt.

Godt en måned senere blev den nu 19-årige mand den 26. maj anholdt, og han har siddet varetægtsfængslet siden.

Nu er han så dømt for ulovlig våbenbesiddelse og for at bringe andres liv eller førlighed i fare. Desuden blev han dømt for under flugten at have truet to mindreårige piger med en pistol i Birkeparken.

Manden har under sagen erkendt, at han var i området, men han nægter, at det var ham, der skød.

Han har nu to uger til at beslutte, om han vil anke dommen til Østre Landsret.

/ritzau/