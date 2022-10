Den 19-årige mand har under sagen sagt, at der var tale om frivillig sex. Han er frifundet i byretten.

En 19-årig mand er blevet frifundet i en sag om voldtægter. Det oplyser Retten i Næstved.

Dommen er afsagt mandag eftermiddag ved byretten.

Manden var tiltalt for at have voldtaget en dengang 17-årig pige, som han gik i klasse med på Sorø Akademi. Der var rejst tiltale for to forhold om voldtægt, som skulle have fundet sted i maj og juli sidste år.

Den 19-årige mand har under sagen nægtet sig skyldig i anklagerne. Ifølge Ekstra Bladet har han sagt, at der var tale om frivillig sex.

Artiklen fortsætter under annoncen

/ritzau/