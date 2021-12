Ung mand idømmes 12 års fængsel for drab på kvinde

Retten i Roskilde idømmer en 19-årig mand 12 års fængsel, mens en 24-årig mand skal anbringes på en psykiatrisk afdeling uden nogen længstetid for et drab.

Det er et drab, som kun den 19-årige Andreas Bärj Andersen udførte, og det er med til at gøre sagen speciel.

Nævningetinget har fundet det bevist, at drabet på 20-årige Nicoline Plintic Pedersen sidste år blev begået i forening og efter fælles forståelse og forudgående planlægning.

Den 24-årige befandt sig i Horsens, godt 220 kilometer fra gerningsstedet, den 14. juli 2020.

Men han havde blandt andet ved brug af en opdigtet rocker gjort den 19-årige bange, fået skabt splid mellem Andreas Bärj Andersen og Nicoline Plintic, og de to blev spillet ud mod hinanden i en sådan grad, at den 19-årige frygtede for sit liv.

Med beskeden: "Skaf hende af vejen ?", der blev sendt på beskedtjenesten Messenger over middag den 14. juli, opfordrede den 24-årige vennen til at slå ihjel. Og nogle timer senere fandt drabet sted.

Hun blev stranguleret og tæsket, så hun mistede livet den eftermiddag i en lejlighed i Køge. Andreas Bärj Andersen stak hende også med en saks i halsen og proppede en pose over hendes hoved.

Udgangspunktet for et drab i Danmark er 12 års fængsel, men anklager Kirsten Waage Jensen ville have det skærpet til ikke under 13 år for det, hun sagde var "nærmest et bestillingsdrab".

Omvendt mente den 19-åriges forsvarer, at hans klient blev manipuleret og udnyttet af den 24-årige, der lider af paranoid skizofreni.

- Han har spillet en underordnet rolle og har været manipuleret og udnyttet i det her sygelige spil, som (den 24-årige) havde gang i. Han var ung – kun lige fyldt 18 år.

- Ti års fængsel er en passende sanktion, sagde Anders Riisager under sin procedure.

Og nævningetinget tog argumenter fra begge sider med, da straffen skulle udmåles.

- Det, der trak frem, og det, der trak tilbage, udlignede hinanden, siger retsformand Mogens Pedersen, da han afsiger dommen på 12 års fængsel.

Hvad angår den 24-årige, så ville anklager Kirsten Waage Jensen have ham udvist med et forbud mod nogensinde at rejse ind i Danmark igen.

Han slipper dog med en advarsel. Retsformand Mogens Pedersen henviser i den forbindelse blandt andet til, at den 24-årige er statsløs palæstinenser, og at det er godtgjort, at han ikke taler andet sprog end dansk.

Den 19-årige har udbedt sig betænkningstid med hensyn til anke.

Den 24-årige har på grund af sin psykiske tilstand ikke været til stede i retten tirsdag. Dommen skal således først forkyndes for ham, før han kan tage stilling til, om han vil anke eller modtage dommen.

/ritzau/