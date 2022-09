Ung mand idømt fængsel for livsfarligt knivoverfald

En 24-årig mand er blevet idømt seks et halvt års fængsel for blandt andet drabsforsøg i Høje Taastrup.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Drabsforsøget fandt sted i september sidste år, hvor gerningsmanden overfaldt en 35-årig mand med kniv.

Offeret blev ramt flere gange, hvilket blandt andet medførte en delvist sammenklappet lunge.

Artiklen fortsætter under annoncen

Efter episoden blev gerningsmanden efterlyst af politiet. Han meldte sig selv til politiet fire dage senere. Herefter valgte en dommer at varetægtsfængsle ham, og han har været fængslet lige siden.

- I forbindelse med knivoverfald ser vi ofte, at gerningsmanden alene bliver dømt for grov vold.

- Her har retten dog vurderet at offeret var i livsfare på grund af stik i brystet, og det er derfor, at der er sket dom for drabsforsøg, forklarer sagens anklager, Anne-Kirstine Mathiesen.

Dommen er afsagt af Retten i Glostrup.

Den 24-årige blev desuden dømt for grov vold mod en mand i Lyngby og vold mod en politibetjent under en anholdelse i Bagenkop på Langeland.

Manden har valgt at anke dommen. Han er fortsat varetægtsfængslet.

/ritzau/