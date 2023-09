Ung mand pegede legetøjspistol mod gardere og politi

En 21-årig mand fra Vestjylland blev sent fredag sigtet for trusler mod politifolk og gardere, fordi han i centrum af København pegede en legetøjspistol i retning ad dem, oplyser vagtchefen ved Københavns Politi, Henrik Svejstrup.

- Han havde været til noget udklædningsfest, og efterfølgende havde han taget udklædningen af, men havde stadig legetøjspistolen på sig, fortæller Henrik Svejstrup.

På et tidspunkt omkring klokken 23 fredag befandt manden sig nær Rosenborg Slot, hvor Livgarden holder til. Her valgte han ifølge politiet at pege pistolen mod garderne.

- Der var en kvinde, som overværede det, og som kontaktede politiet, og da patruljen kommer ud på stedet, så peger han også pistolen i retning mod dem, fortæller Henrik Svejstrup.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge vagtchefen var man i første omgang ikke klar over, at der var tale om en legetøjspistol. Det blev man først i forbindelse med anholdelsen.

Tidligere har politiet flere gange advaret mod de såkaldte hardballpistoler, som i høj grad ligner et ægte våben, men som blot skyder med små plastikkugler.

- I 2015 lød advarslen fra politiinspektør Peter Dahl hos Københavns Politi- Jeg vil ikke udelukke, at hvis der kommer bevæbnet politi frem, og de kan se, at der står nogen og skyder oppe på en altan, at politiet ikke vil skyde tilbage, sagde han dengang til DR.

Henrik Svejstrup oplyser til Ritzau, at der i fredagens sag dog ikke var tale om en af de naturtro hardballpistoler.

- Det var en almindelig plastikpistol, lyder det fra vagtchefen.

Den 21-årige vestjyde er sigtet for trusler efter straffelovens bestemmelse om vold og trusler mod personer i offentlig tjeneste. Han blev løsladt natten til lørdag.

/ritzau/