Ung mand rettede bomberør mod personer i Odense

Fyns Politi havde fredag aften lidt af se til, hvad angik uretmæssig brug af fyrværkeri.

I Odense blev en 18-årig mand anholdt, efter at han på Klostervej angiveligt havde rettet et antændt bomberør mod nogle andre personer. Det skriver Fyens Stiftstidende.

Ingen personer kom til skade, og den unge mand blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

I Nyborg blev der på Nørre Voldgade sat ild til en bil med fyrværkeri, skriver Fyens Stiftstidende ligeledes. Bilen udbrændte.

Politiet oplyser, at en anden bil også blev forsøgt brændt af, ligesom at to andre biler blev pådraget skader. Politiet leder fortsat efter de ansvarlige.

/ritzau/