Ung soldat undgår hård straf i Højesteret

En ung soldat slipper for en længere fængselsstraf, fordi han sidste år ville sikre sig en souvenir under en øvelse i Vestjylland. Han tog en håndgranat med hjem.

Højesteret har torsdag afvist et krav om fængsel mellem fire år og tre et halvt år fra den militære anklagemyndighed. Resultatet er blevet en dom på fængsel i seks måneder.

Spørgsmålet i sagen var, om konstabeleleven havde overtrådt straffelovens særlige bestemmelse om våben og eksplosivstoffer, da han bragte granaten hjem til Holstebro og stillede den på en pyntehylde.

Det mente byretten sidste år, og dommen lød på fængsel i tre år og seks måneder.

Derimod så Vestre Landsret helt anderledes på sagen og landede på seks måneder.

Der var ikke tale om "særligt skærpende omstændigheder", fastslog landsretten, og samme konklusion er landets øverste domstol torsdag nået frem.

Forsvarsministeriets Auditørkorps havde fået en ekstraordinær tilladelse til at gå helt til tops i retssystemet. Det er i øvrigt ti år siden, at Højesteret senest har vurderet en militær straffesag.

Det var under en øvelse i Borris Skydeterræn, at konstabeleleven begik tyveriet. Han gravede detonatoren ned og kørte hjem med granatskallen som en souvenir. Skallen indeholdt 180 gram eksplosivstof.

Under sagen har den unge mands forsvarere peget på, at granatskallen ikke kunne skade nogen eller noget uden detonatoren, som jo var begravet ude i terrænet. Derfor hørte sagen ikke hjemme i straffelovens strenge paragraf.

Dette argument tæller dog ikke i Højesteret. Også besiddelse af en granatskal er som udgangspunkt en lovovertrædelse "under særligt skærpende omstændigheder."

Men "i helt særlige tilfælde" kan en sag slippe ud af straffeloven og dykke ned i våbenloven. Nemlig når der ikke har været fare for, at nogen eller noget kunne lide betydelig skade.

Meget stiller konstabeleleven i et gunstigt lys. For eksempel har han ingen forbindelse til kriminelle miljøer. Han er ikke tidligere straffet. Og kun ganske kortvarigt havde han detonatoren i hænderne ude på skydeterrænet, fastslår dommerne.

Derimod har den militære anklager, generalauditør Lars Stevnsborg, sagt, at nedgravningen af detonatoren faktisk var en skærpende omstændighed. Kolleger kunne komme til at bringe den til sprængning ved at træde på den. Og i øvrigt er tyveriet "et massivt svigt" af stillingen som betroet soldat, har han sagt.

/ritzau/