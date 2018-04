Olav Hesseldahl: Her er mit ungdomsoprør

Unge bør kigge indad og gøre oprør mod den demokratiske apati og mangel på lyst, tro og håb om, at det nytter at blande sig i samfundet, siger filosof Olav Hesseldahl

Hvad bør unge gøre oprør mod i dag – og hvad har du selv gjort oprør mod?

I anledning af 50-året for ungdomsoprøret i 1968 har Kristeligt Dagblad stillet disse to spørgsmål til 10 kendte danskere under 30 år – forfattere, filosoffer, politikere og andre fra vidt forskellige brancher.

Deres bud har vi også skrevet sammen i en oprørssang. Se musikvideoen her

Filosof Olav Hesseldahl:

Hvis du kunne pege på én ting: Hvad bør unge så gøre oprør mod i dag – og hvorfor?

"Unge bør kigge indad og gøre oprør mod den demokratiske apati og mangel på lyst, tro og håb om, at det nytter at blande sig i samfundet. Så kom i gang og gør noget. Om det så er at kæmpe for surdejsbrød i kantinen, uddannelseslofter eller klimasvineri, så gør noget. Unge lider af mangel på demokratisk selvtillid. Men den skal styrkes og dyrkes - ellers imploderer demokratiet indefra."

Hvad har du selv gjort oprør mod – og hvordan?

"Jeg hader sjældent, men alligevel så hader jeg, at udseende skal være så definerende for, hvad folk tror man er, kan, tror, vil, håber og drømmer om. Jeg har selv ring i højre øre uden at være homoseksuel, og afbleger mit hår bare fordi. Ingen skal bestemme, hvad jeg vil. Hvis alle tænkte sådan, tror jeg, vi ville få et mere rummeligt Danmark."