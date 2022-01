Unge bedragere gik efter Else, Esther, Herdis og andre kvinder

To unge vil tilstå svindel over telefonen. De blev anholdt på hotel og efter hjemkomst efter skitur.

I telefonen sagde han, at han var Peter Jacobsen fra Skattestyrelsen. Budskabet var enkelt og positivt: Borgeren skulle have penge tilbage.

Den 22-årige svindler fortæller torsdag i Københavns Byret, hvordan han og to andre gik målrettet på rov mod ældre kvinder og udnyttede deres tillid.

Trioen sad i lejligheder i indre København skaffet gennem Airbnb og gennemførte bedrageriet. Personer over hele landet blev ringet op. Nogle gange begyndte de lige efter morgenmaden.

- De synes, det var fedt, fortæller den unge, der er iført sort jakkesæt, om en ældres reaktion på den gode nyhed fra Skattestyrelsen.

Hurtigt kom ofrene med deres personnummer, koden til netbanken og oplysninger fra nøglekort. Straks efter havde svindlerne rådighed over andre menneskers penge.

Simpel statistik over hyppigheden af navne, som ældre har, var værktøjet, de brugte, kommer det frem i retsmødet. Herdis, Else, Esther, Ingrid og en række andre var på sigtekornet.

- Vi ringede aldrig til mænd, fastslår den 22-årige.

Sagen kaldes af politiets efterforskere for "Sweet Talk". Den indsmigrende tale skal have skaffet trioen flere millioner, og under torsdagens afhøring forsøger anklager Rose Greve at få klarlagt i hvilket omfang, to af mændene vil erkende sig skyldige.

I den forbindelse spørger hun om, hvad udbyttet blev brugt til.

- Byture og noget betaling af spillegæld, svarer den unge.

Du blev anholdt på Hotel Sankt Petri?

- Jeg er jo fra Fyn og bor ikke i København, forklarer han.

Han fortæller, at det var C., der oprindeligt havde fået ideen. De lærte hinanden at kende under byture og var blandt på en stripbar, som C.'s far driver.

C. nægter sig skyldig. Han har taget plads på tilhørerrækkerne og har trukket hætten fra sin hvide trøje op over hovedet.

Derimod er en anden 22-årig mand ligesom fynboen mødt frem for at aflægge tilståelse. Men han fortæller ikke noget på eget initiativ. Stemmen er mørk og meget lav. Sætningerne er helt korte.

Han blev anholdt af politiet, da han kom hjem fra en skiferie, oplyser han dog.

Det var ham, der på The Dark Web købte sig adgang til såkaldte muldyr, som stillede deres konti til rådighed for transaktionerne. I andre tilfælde blev de ældres penge brugt til at købe for eksempel dyre ure, som derefter blev solgt videre.

Opkaldene til de ældre overlod han især til sin fynske kammerat. Kun en enkelt dag ringede han.

- Jeg kunne ikke håndtere det. Jeg synes, det var hårdt og fik en dårlig smag i munden, siger han.

