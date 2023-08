Unge bliver snydt, når de handler på nettet

Særligt unge i alderen 20-29 bliver snydt, når de handler med andre på nettet. Det skriver National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Derfor lancerer Nationalt Center for It-Kriminalitet (NCIK) med støtte fra Trygfonden en kampagne, der skal give unge større bevidsthed om risikoen ved at handle på nettet.

Sidste år blev flere end 10.000 danskere snydt i en handel med andre på nettet.

Indtil videre i 2023 har enheden modtaget 6800 anmeldelser. Det gør denne form for svindel til den mest almindelige form for it-relateret økonomisk svindel.

Når man handler på nettet er der god grund til at forholde sig skeptisk.

Hvis sælger beder om en overførsel til en anden konto end sælgerens egen eller hvis sælgeren har meget travlt med at gennemføre handlen, kan det være tegn på, at sælgeren forsøger at svindle.

Man skal også være særligt opmærksom, hvis der er tale om en dyr vare til en meget lav pris.

I forbindelse med kampagnen vil NCIK i samarbejde med Politiets Online Patrulje afholde en række online-arrangementer, hvor både unge og deres forældre kan få gode råd til at undgå at blive snydt, når de handler med andre.

