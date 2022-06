Mor til tre og tidligere studerende ved universitetet dømmes af Københavns Byret for at fremme terrorisme.

Unge mænd får fængsel i 12 et halvt år for bomber til terror

I en sag om fremstilling af en eller flere bomber er to unge mænd onsdag aften af Københavns Byret hver idømt fængsel i 12 år og seks måneder. Det var forsøg på terror. De satte også ild til en bus på Amager.

Mændene er henholdsvis 23 og 24 år. Nævningetinget har valgt at følge kravet fra anklageren om straffens længde.

Byretten har fundet beviser for, at de to, Mustafa Awad og Mohammad Ikram Karim, i foråret 2019 havde i sinde at fremstille det farlige sprængstof TATP og bomber med søm og skruer.

Kemikalier blev fundet både i Awads bil og på hans bopæl i Valby og hjemme hos Karim i Herlev. Her fandt betjente også blandt andet elpærer, batterier og en fjernstyret legetøjsbil.

Ved dommen er Mohammad Ikram Karim desuden blevet frakendt sin danske indfødsret og udvist af Danmark. Han har tilknytning til Afghanistan.

Karim boede hjemme hos sine forældre og er ustraffet. Derimod har Awad flere domme bag sig, er det kommet frem i retten.

I sagen er også en kvinde på 40 år blevet dømt. Mardiyya Kahina Birdouz er fundet skyldig i at have finansieret terror og i at hjælpe personer med forbindelse til Islamisk Stat.

Hun straffes med fængsel i fire år. Hun blev i øvrigt i en pause i et retsmøde tirsdag viet til den ene af de unge.

Tidligere har den 40-årige, der er mor til tre børn, læst islamstudier på Københavns Universitet.

Under sagen har anklagemyndigheden påstået, at det var kvinden, der opildnede og inspirerede de yngre mænd, men hun er blevet frifundet for tiltalen om forsøg på terrorangreb med en eller flere bomber.

Under korrespondance, som PET opsnappede, blev adskillige emner diskuteret.

- Må man slå kvinder og børn ihjel, spurgte den ene mand på et tidspunkt.

- Ja, hvis de ikke kan tages som slaver, svarede hun.

Hvor bomberne i givet fald skulle bringes til sprængning, er ikke blevet opklaret under den efterforskning, som PET og Københavns Politi har udført.

Anklageren havde bedt om fængsel i fem år til kvinden. Stemmerne stod lige mellem fire og fem år under byrettens votering. Når den situation opstår, lyder dommen på det resultat, som er gunstigst for den dømte.

Den spinkle kvinde, der som tidligere var klædt i sort fra top til tå inklusive sorte handsker, vandrede ud på gaden i det indre København efter domsafsigelsen. Hun overvejer ligesom de to mænd, om dommen skal ankes.

Derimod kørte politiet med hylende sirener væk med de to yngre mænd, der begge sidder varetægtsfængslet.

Sagen har været under behandling under en stribe retsmøder siden november sidste år.

/ritzau/