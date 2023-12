Unge mænd forsøgte at bedrage især ældre for 15 millioner

Retten i Aarhus har idømt fire unge mænd i alderen 19 til 24 år straffe på mellem fem år og seks måneder til seks års fængsel for særligt groft og systematisk databedrageri af især ældre borgere.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

To af mændene fik fem år og seks måneders fængsel, mens de andre to fik seks år.

Specialanklager ved Østjyllands Politi Maj Toftgaard kalder sagen for "særdeles omfattende og kompliceret".

- Omfanget af bedragerierne er store og fremgangsmåden er tilmed yderst usympatisk, da gerningsmændene nøje har udvalgt ældre ofre, som de formodede, var nemmere at narre, siger hun i pressemeddelelsen.

Mændene var tiltalt for 436 databedragerier ved at ringe til de forurettede og udgive sig for at være fra deres bank, Nets, Netbanken eller lignende.

Ifølge Østjyllands Politi fandt svindlen sted mellem 24. november 2020 og 7. juni 2022.

I telefonen fortalte mændene, at de forurettede skulle undgå misbrug af deres bankoplysninger, og derfor var det nødvendigt, at de udleverede kontooplysninger, kortoplysninger eller oplysninger til NemID.

Derefter anvendte mændene oplysningerne til blandt andet at foretage eller forsøge at foretage køb på webshops.

I alt tabte eller risikerede de forurettede at tabe over 15 millioner kroner, lyder det i pressemeddelelsen.

Dommen er afsagt af en enig domsmandsret, skriver Retten i Aarhus i en pressemeddelelse.

Retten har lagt vægt på blandt andet, at databedragerierne var omfattende og systematiske, samt at de blev begået over en lang periode af flere.

Den lagde desuden vægt på, at "de tiltalte på kynisk vis særligt udså sig ældre borgere og udnyttede deres tillid til pengeinstitutter", skriver retten.

Retten var desuden enig med anklagemyndigheden i, at de fire dømte har begået databedragerierne med andre.

Alle fire nægtede sig skyldige, mens sagen stod på.

Én mand ankede, mens resten tog betænkningstid.

