Politiet vil ikke spekulere i motiv bag et skuddrab tirsdag, men efterlyser to mænd med navne og billeder.

To unge mænd mistænkt for drab er kendt af politiet

To mænd i 20'erne mistænkes for at stå bag et drab i Brøndby Strand tirsdag eftermiddag.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse, hvor politikredsen sætter navne og billeder på de formodede gerningsmænd.

De to er kendt af politiet i forvejen, men politiet oplyser ikke, hvad der nærmere bestemt gør, at politiet kender dem.

Den ene, der efterlyses, hedder Kenny V. Jensen. Han er 25 år og almindelig af bygning. Han er 175 centimeter høj, lys i huden, har mørkt hår og brune øjne.

Den anden mand hedder Ali Yildirim, er 20 år og spinkel af bygning. Han er 171 centimeter høj, mørk i huden, har kort mørkt fuldskæg, mørkt hår og brune øjne.

De mistænkes for at have stået bag drabet i Hallingparken tirsdag omkring klokken 13, hvor en 22-årig mand blev ramt af flere skud.

- De to unge mænd ved udmærket godt, at vi leder efter dem. Det vil være lettest for alle, at de melder sig på nærmeste politistation, siger politiinspektør Allan Nyring i pressemeddelelsen.

Politiet ønsker ikke at gå nærmere ind i de to mænds baggrund. Det vil heller ikke spekulere i, hvad motivet til drabet kan være.

- Vi holder fortsat alle muligheder åbne, siger politiinspektøren.

Personer, der har viden om sagen, som kan være relevant for politiet, kan kontakte kredsen på telefonnummer 4386 1448.

Tirsdag fortalte politiet, at vidner havde set to personer løbe fra stedet.

Da flere patruljer kort efter nåede frem, fandt man den 22-årige hårdt såret af flere skud. Han blev i hast bragt til sygehuset, men hans liv stod ikke til at redde.

- At skyde sådan i et beboelsesområde er fuldstændig uacceptabelt, og vi har sat massivt ind for at stoppe gerningsmændene og strafforfølge dem, udtalte politidirektør Kim Christiansen tirsdag.

Det er anden gang på mindre end to uger, at der bliver skudt i området.

Om aftenen den 17. december blev en 25-årig mand såret af skud i Ulsøparken. Han er uden for livsfare.

Politiet kan ikke sige, om der er en sammenhæng mellem de to episoder.

/ritzau/