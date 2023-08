To unge mænd tiltalt for drabsforsøg efter knivoverfald på Amager

To mænd med tilknytning til bandemiljøet er tiltalt for forsøg på manddrab efter et knivoverfald på en p-plads ved Knapmagerstien på Amager 27. november sidste år.

Det viser anklageskriftet, som Ritzau har fået aktindsigt i, mod de to mænd.

De tiltalte er 19 og 24 år. Sidstnævnte er ifølge politiet en del af den forbudte bande Loyal To Familia.

Ifølge anklagemyndigheden blev offeret først tildelt ét knivstik, inden han blev revet ud af sin bil og tildelt yderligere fire knivstik.

Hændelsen skete efter forudgående aftale og med henblik på at begå drab, lyder det.

Knivstikkene medførte, at offeret var i livsfare, hvorfor han blev hasteopereret og fik transfunderet 2400 milliliter blod.

Sammen med en række uidentificerede medgerningsmænd mødtes de tiltalte først på en p-plads ved Prags Boulevard, inden de på to cykler og i to biler kørte videre til Brydes Alle, hvor de gjorde et kort stop.

Herefter kørte de alle videre til Knapmagerstien, hvor de konfronterede offeret og råbte "bliv i bilen, hvis du rykker dig, du dør".

Det fremgår af anklageskriftet.

Offeret forsøgte at komme ud af sin bil, hvorefter de tiltalte sammen med en række andre tildelte ham flere spark mod kroppen og slag mod næsen.

De fem knivstik blev tildelt på offerets venstre side under brystet, på højre balde og venstre yderlår.

