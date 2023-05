Fire er sigtet for millionsvindel med gevinster fra spil

En fjerde mand er blevet anholdt af Østjyllands Politi i en sag om svindel med spilgevinster for flere millioner kroner.

Manden, der er 26 år, fremstilles for en dommer med krav om varetægtsfængsling tirsdag. Det oplyser politiet på Twitter.

Sagen kom op til overfladen 28. april. Her blev to mænd varetægtsfængslet for databedrageri af særlig grov karakter.

Den 10. maj blev en 30-årig mand fængslet som den tredje i sagen.

Over flere dage skal mændene have bedraget sig til flere millioner kroner ved uberettiget at have fået fingre i spilgevinster.

Ifølge en sigtelse, der blev rejst i april, er beløbet på 5,6 millioner kroner.

Retsmøderne i sagen har hidtil været holdt bag lukkede døre af hensyn til politiets efterforskning.

Mændene skal ifølge sigtelsen have sikret sig adgang til de mange penge ved at scanne en kvittering for en udbetalt gevinst fra Danske Spil et stort antal gange.

/ritzau/