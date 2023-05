To unge ramt af knivstik i Fælledparken på sidste skoledag

To unge på 17 og 21 år er blevet ramt af knivstik i Fælledparken i København onsdag aften.

Det oplyser Henrik Stormer, vagthavende hos Københavns Politi.

Knivstikepisoden er sket på dagen, hvor mange 9. klasses-elever fejrer sidste skoledag samme sted.

Politiet understreger dog, at de to ofre ikke har noget med fejringen at gøre.

Artiklen fortsætter under annoncen

- De fleste var gået hjem, og så kommer der nogle unge grupperinger til fra andre dele af byen, siger han.

- Blandt grupperingerne opstår der en uoverensstemmelse, og der er to, som stikkes med kniv. De er dog ikke kommet slemt til skade.

Politiet har valgt at bortvise de resterende 9. klasses-elever fra Fælledparken.

- Det er, fordi vi har et gerningssted, som folk ikke skal trampe rundt i, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Gerningsmanden er fortsat på fri fod. Politiet har ikke for nuværende et signalement af personen.

Politiet fik anmeldelsen om knivstikkeriet klokken 21.17 onsdag aften.

Her var det allerede massivt tilstede i Fælledparken på grund af fejringen af sidste skoledag.

/ritzau/