Uro på de finansielle markeder koster PFA's kunder milliarder

Kunderne hos landets største pensionsselskab, PFA, har i løbet af årets første seks måneder tabt 77,6 milliarder kroner.

Det viser selskabets regnskab onsdag.

- Det har været et meget vanskeligt år afkastmæssigt indtil nu, og det gør ondt at se, at kunderne har negative afkast, siger den konstituerede direktør, Mads Kaagaard, i en kommentar til regnskabet.

PFA har i perioden tabt 214 millioner kroner mod et overskud på 93 millioner i samme periode sidste år.

Det skal ses i lyset af udfordringer på de finansielle markeder, siger direktøren.

- Med høj inflation samt de fortsatte rentestigninger og den stigende risiko for recession er vi påvirket på tværs af forretningen, lyder det.

