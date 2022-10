Uro på de finansielle markeder skærer i Trygs overskud

Landets største forsikringskoncern, Tryg, er kommet ud af årets tredje kvartal med et overskud på 628 millioner kroner.

Det viser selskabets regnskab torsdag morgen.

Det er flere hundreder millioner kroner lavere end i samme kvartal sidste år. Det skyldes især uroen på de finansielle markeder, som har ført til et investeringstab på 348 millioner kroner.

I tredje kvartal sidste år havde man til sammenligning et overskud på investeringerne på knap 500 millioner kroner.

Forsikringsgiganten kan dog glæde sig over, at bruttopræmieindtægterne er vokset med mere end tre milliarder til 9,4 milliarder kroner i kvartalet.

Præmier er de penge, man betaler til forsikringsselskabet for at være dækket af uheld og skader.

Topchef Morten Hübbe glæder sig både over væksten i indtægter og et solidt forsikringsteknisk resultat. Det forsikringstekniske resultat viser resultatet af koncernens forsikringsforretning.

- Vi glæder os over fortsat at levere et solidt forsikringsteknisk resultat på 1,8 milliarder kroner drevet af positiv vækst i toplinjen, et højere renteniveau samt en fortsat positiv påvirkning fra synergier relateret til RSA Skandinavien, siger han i en kommentar.

- Med opkøbet af RSA Skandinavien har vi opnået en mere balanceret geografisk tilstedeværelse med både præmievækst og forsikringsteknisk resultat nu mere ligeligt fordelt imellem de tre skandinaviske lande, hvor Sverige udgør en meget væsentlig del.

Opkøbet blev foretaget sidste år. Det tæller Trygg-Hansa i Sverige og Codan Norge.

- Det giver os kommercielle fordele, hvor vi kan vidensdele både på produktsiden og i arbejdet med at forbedre den gode kundeoplevelse, lyder det i regnskabet.

