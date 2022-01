USA har højeste inflation i 40 år - kan ramme Danmark

Den amerikanske inflation var i december på det højeste niveau siden 1980'erne.

Inflationen er et udtryk for udviklingen i priserne over tid. I december var de syv procent højere end et år tidligere. Det er den største stigning på et år siden 1982, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den høje inflation udfordrer ifølge cheføkonom Søren Kristensen, Sydbank, de amerikanske forbrugere.

- Det betyder nu, at selv om de amerikanske lønningerne stiger hurtigere end normalt, så kan de ikke følge med priserne.

- Altså er reallønnen i USA lige nu i bakgear – og samtidig er speederen trykket i bund, skriver han i en kommentar.

Det kan også risikere at give problemer for den danske økonomi, da Danmark eksporterer mange varer til USA.

Ifølge Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv, er de stigende priser ved at nå et niveau, der udfordrer stabiliteten i økonomien.

- Løber inflationen i USA løbsk, så udhuler det den amerikanske forbrugers købekraft og muligheder for at købe danske eksportvarer.

- Da USA er vores største eksportmarked vil det kunne mærkes herhjemme i form af en lavere eksportvækst, skriver han.

De største prisstigninger blev ifølge nyhedsbureauet AFP set på huse, biler og energi. Forbrugerpriserne for brugte biler steg 37,3 procent i 2021.

Den høje inflation hænger blandt andet sammen med en begyndede mangel på arbejdskraft og globale udfordringer med forsyningskæderne.

Det ser dog ud til, at inflationen er ved at have toppet for nu. Det vurderer Søren Kristensen fra Sydbank.

- For første gang længe trækker underindekset for energi ned, og det kan være startskuddet til en længere periode med den udvikling, lyder det.

Tore Stramer fra Dansk Erhverv ser også, at inflationen aftager.

- Som tingene ser ud nu, forventer vi, at inflationen igen aftager hen i mod sommeren.

- Men når det er sagt, så er risikoen i øjeblikket meget høj og en længere periode med ekstremt høj inflation i USA kan desværre ikke afvises, vurderer økonomen.

Hvis man trækker ting som energi og fødevarer ud af ligningen, der oplever store udsving, var kerneinflationen på 5,5 procent. Det er det højeste siden februar 1991 ifølge nyhedsbureauet.

/ritzau/