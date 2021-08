USA skaber knap en million job uden for landbruget i juli

Der er godt gang i jobskabelsen i USA.

Det viser den seneste amerikanske jobrapport. Her viser det såkaldte kongetal, at der blev skabt 943.000 job uden for landbruget i USA i juli.

Det er knap 100.000 flere end forventningen på 858.000 job.

- Det er en utrolig stærk jobrapport med gode nyheder for danske eksportvirksomheder. Den høje jobvækst fra juni er fortsat i juli, og det bringer amerikanerne tættere på niveauet fra før corona, siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri (DI), i en pressemeddelelse.

Ledigheden i USA er faldet til 5,4 procent, viser jobrapporten.

/ritzau/AFP