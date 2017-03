Løkke stod på mål for nogle, men ikke alle danske værdier under møde med Trump

Den danske statsminister fortalte USA's præsident, at danske erfaringer med grøn vækst og med at skabe arbejdspladser gennem frihandel kan bruges til at fremme Trumps egen dagsorden

Det kan betale sig at beskytte de værdier, Danmark deler ikke alene med Europa, men også med hele Vesten, lød budskabet fra Lars Løkke Rasmussen, da han torsdag aften dansk tid besøgte Donald Trump i Washington D.C.



”Jeg står på mål for det land, Danmark er, og alle de værdier Danmark står for,” sagde statsministeren efter sin mere end timelange samtale med USA's præsident.



Men under besøget, som også gik forbi toppolitikere i den amerikanske kongres, stod det klart, at det var helt bestemte danske mærkesager, som grøn omstilling og frihandel, Lars Løkke Rasmussen kæmpede for at forsvare.



”Der er da mange andre ting, jeg gerne ville tale med præsidenten om, men det er ikke mig, der sætter hele dagordenen,” lød svaret, da Kristeligt Dagblad spurgte, om statsministeren også ville slå et slag for pressefrihed og kvinders rettigheder, som flere danske politikere har opfordret ham til.



Til gengæld lykkedes det ifølge statsministeren at gøre Trump interesseret i at kigge på Danmark som et positivt eksempel til efterfølgelse, når præsidenten skal indfri nogle af sine valgløfter.



For selvom Donald Trump netop har rullet dele af Barack Obamas klimapolitik tilbage for at fremme den amerikanske kulindustri, så følte Lars Løkke Rasmussen, at præsidenten var lydhør overfor argumenterne om, at Danmark er et bevis på, at det er en god forretning at satse på grøn omstilling:



”Der blev lyttet, da jeg fortalte om, hvordan Danmark har lavet en grøn omstilling, der går hånd i hånd med vækstskabelse. Donald Trumps administration er ved at tage form, og der er nogle klare visioner, men man er åben overfor input til, hvordan man så omsætter tingene til handling.”



Måske skyldtes lydhørheden, at Lars Løkke Rasmussen valgte at slå en jovial stemning an, da han blev budt velkommen i Det Ovale Værelse og både gav Donald Trump en højlydt håndklasker og et klem på armen.



Den amerikanske præsident så veltilpas og afslappet ud i selskab med en storsmilende dansk statsminister, som han kaldte en vidunderlig mand, mens han roste Danmark for at være en meget god allieret.



Lars Løkke Rasmussen kaldte det på sin side helt fair, at præsident Trump gerne vil ”Make America Great Again”. Statsministeren så det som en mulighed for at pege på nogle af de danske spidskompetencer og værdier, der kan bruges til at udleve Donald Trumps ambitioner.



Læs også: Præsident Donald Trump kan give dønninger i Danmark

”USA’s egne myndigheder peger på, at der kan skabes 600.000 jobs i den amerikanske vindmølleindustri, og nogle delstater er allerede godt på vej. I Texas, hvor den nye energiminister kommer fra, producerer man mere vindenergi end i Storbritannien.”



Under mødet forsøgte Lars Løkke Rasmussen ihærdigt at hamre pointen hjem om, at frihandel giver danske virksomheder mulighed for at skabe tusindvis af amerikanske arbejdspladser.



”Det at samarbejde med hinanden er jo ikke et nulsumsspil, hvor der bare er en kage, og så skal man skændes om, hvem der skal have hvilket stykke. Samhandel er at få kagen til at vokse, og det er det forhold, vi har til USA, et meget godt eksempel på," sagde han til den danske presse foran Det Hvide Hus efter mødet.



Læs også: Trumps løfte til kulminearbejdere affejes som en illusion

Som den kun fjerde europæiske regeringschef, der får mulighed for at møde Donald Trump efter dennes tiltrædelse i januar, gjorde Lars Løkke Rasmussens en dyd ud af at meddele, at et stærkt EU er i både Danmarks og USA's interesse. Og at det er et projekt, der både handler om frihandel og om fælles værdier og normer.



”Perspektivet på Europa og frihandel handler jo ikke kun lige her og nu om, hvem der bliver rige, og hvor mange arbejdspladser vi skaber, men også om, hvem der sætter fremtidens standarder. Hvis Europa og USA arbejder sammen, så er vi henved halvdelen af verdens samlede økonomi, med al den indflydelse det giver,” lød salgstalen fra statsministeren til USA's præsident.



Han medgav, at selvom Donald Trumps holdninger kan ”masseres” og ”formes”, fordi præsidenten er ny i embedet og på nogle områder endnu ikke har fasttømrede ideer, så er der grænser for Danmarks indflydelse isoleret set. Derfor understregede statsministeren vigtigheden af sit møde med nøglepersoner i den amerikanske kongres:



Læs også: Fejlslagen sundhedsreform kan blive dyr for Trump

”Mange af de værdier, som jeg har taget op i vores samtale, er heldigvis ikke kun danske værdier, det er europæiske værdier, det er vestlige værdier, det er værdier, som jeg også kan høre deles på de møder, jeg havde i Kongressen.”



Under besøget forsvarede Lars Løkke Rasmussen overfor den danske presse, at han bedst varetager danske interesser ved at tegne et positivt billede af Danmark og spille op til Trumps egen dagsorden:



”Det er den vigtigste indfaldsvinkel fremfor at være irettesættende og belærende.”



Er der en lære, statsministeren mener, han og Danmark skal tage med fra mødet med USA's præsident, så er det ikke at bedømme Trump og hans regering ud fra tweets på 140 karakterer.



”Det er det samlede indtryk, de skal bedømmes på. Der er en tendens til, at vi har set meget unuanceret på, hvad det var for en administration, vi fik i Washington. Der har hele tiden været nuancer, og det, jeg bare helt stilfærdigt siger, er, at jeg tror stadig, der er mulighed for at forme dem.”



"Jeg er mere fortrøstningsfuld, end jeg var. Det, der står tilbage, er en præsident, der har et billede af et Europa, der efter Brexit holder sammen. Og en præsident, der 100 procent bakker op om Nato. Og det, synes jeg, er to rigtig gode ting at tage med hjem herfra," sagde Lars Løkke Rasmussen, der også kaldte Trump "behagelig" at snakke med.