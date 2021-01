Se billederne: USA har fået ny præsident

Klokken 17.50 dansk tid blev Joe Biden taget i ed som 46. præsident i USA - verdens vel nok mest magtfulde folkevalgte embede. Følg med i begivenheden her

Den nye præsident omfavner sin familie efter at have aflagt sin ed.

Barack Obama lykønsker den nye vicepræsident på corona-venlig vis.

Barack Obama hilser corona-venligt på USA's nye præsident, hans tidligere vicepræsident.

Joe Biden bliver indsat som USA's 46. præsident.

Corona-venlig afstand til dagens indsættelse.

Lady Gaga synger den amerikanske nationalsang.

Kamala Harris bliver indsat som USA's første kvindelige vicepræsident.

Den kommende præsident og hans kone, Dr. Jill Biden ankommer.

Mike Pence, Donald Trumps vicepræsident, ankommer til ceremonien sammen med sin hustru Karen Pence. Donald Trump selv har meddelt, at han ikke har tænkt sig at møde op. Det er første gang i 124 år, at en præsident ikke deltager i sin efterfølgers ceremoni.

Barack og Michelle Obama ankommer til præsidentindsættelsen.

Formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, ankommer til kongresbygningen forud for indsættelsen med sin mand, Paul Pelosi.

Solen står op over kongresbygningen i Washington D.C. på dagen for præsidentindsættelsen.

Indsættelserne tiltrækker normalt enorme folkemængder, men i år bliver alting anderledes. Hvor menneskemængden plejer at stå, mindes man i stedet de 400.000 amerikanerne, som indtil nu har mistet livet til coronavirus, med tusindvis af amerikanske flag.

Donald og Melania Trump forlader Det Hvide Hus for sidste gang forud for dagens præsidentindsættelse.

Foran mindesmærket Lincoln Memorial mødtes den kommende præsident og hans kone, Dr. Jill Biden, i går med den kommende vicepræsident Kamala Harris og hendes mand, Douglass Emhoff, for at mindes ofrene for corona.

Omkring 25.000 soldater fra Nationalgarden venter lige nu i området foran kongresbygningen i Washington D.C., hvor præsidentindsættelsen skal foregå. Efter forrige uges angreb på Kongressen er sikkerheden i top.