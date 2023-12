USA's centralbank fastholder renten

Den amerikanske centralbank (Fed) fastholder renten uændret, meddeler den ifølge Reuters.

Den ligger i intervallet 5,25-5,50.

Det var helt som ventet, at renten onsdag blev fastholdt, da 109 ud af 109 adspurgte økonomer og finanshuse ifølge Bloomberg News havde forudset en uændret rente. Det skriver MarketWire.

- Amerikanerne står på rentetoppen, men det er for tidligt at sætte renten ned, siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri (DI).

Artiklen fortsætter under annoncen

- Kerneinflationen er stadig oppe på fire procent, der er godt gang i det amerikanske opsving, og arbejdsmarkedet står også stærkt. Det er for tidligt at slække på pengepolitikken, siger Allan Sørensen.

Men kigger man et år frem, er der udsigt til, at renterne vil være lavere.

Fed forventer en rente på 4,6 procent ved udgangen af 2024, skriver Reuters.

- Vi skal frem mod foråret, før det vil blive overvejet at sænke renten. Hvis arbejdsmarkedet stadig ser stærkt ud, kan det udskyde beslutningerne om at lempe på pengepolitikken, siger Allan Sørensen.

Han vurderer, at der er 50 procents chance for, at centralbanken sænker renten på mødet i marts.

Banken forventer, at der vil komme tre rentesænkelser i løbet af 2024 og yderligere fire i 2025.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der venter lavere renter ude i horisonten, men vi skal lige have lidt tålmodighed. Når renterne bliver sat ned vil det være til gavn for investorer og boligmarkedet, siger Allan Sørensen.

Centralbanken har dog stadig fokus på, om der kan være brug for mere stramning af pengepolitikken, påpeger Frederik Engholm, der er chefstrateg hos Nykredit.

- Flere havde forventet den vinkling droppet. Den er i stedet bare nedtonet lidt, skriver han i en kommentar.

Selv om centralbanken i september signalerede, at der var behov for én forhøjelse mere, så er det nu forventningen, at toppen sandsynligvis er nået, og at centralbanken ser imod lempelser i 2024.

- Men man holder altså stadig døren på klem for en yderligere stramning. Det kan være i et forsøg på at styre markedets forventninger, lyder det fra Frederik Engholm.

/ritzau/