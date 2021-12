USA's centralbank strammer op i kamp mod øget inflation

Den amerikanske centralbank begynder så småt at fjerne de krykker, økonomien fik at støtte sig til under coronakrisen.

Banken vil afslutte sine støtteopkøb af obligationer hurtigere end ventet. Det vil blive afviklet i marts i stedet for juni, som det oprindeligt var planen.

Det er beskeden fra centralbankchef Jerome Powell efter to dages rentemøde i banken.

- Årsagen er, at inflationen er den højeste i 39 år. Samtidigt med at arbejdsmarkedet nok er mere stramt, end hvad de estimerede bare for få måneder siden, skriver Danske Banks chefanalytiker, Mikael Olai Milhøj, i en kommentar.

- Det er svært for en centralbank at sidde meget høj inflation overhørig, når man har en målsætning om en inflation på 2 procent. Specielt når også inflationsforventningerne og lønvæksten er stigende.

I Dansk Industri peger cheføkonom Allan Sørensen på, at inflationen er på det højeste niveau i næsten 40 år, og lønningerne stiger med tæt på fem procent.

- Den amerikanske centralbank var nødt til at stramme mere op over for den meget høje inflation. Opkøbsprogrammerne har nu kurs mod en udløbsdato i marts. Der er samtidig lagt op til tre renteforhøjelser til næste år, siger Allan Sørensen.

Opkøbsprogrammet blev på sidste møde reduceret fra 120 til 90 milliarder dollar om måneden. Det vil nu blive reduceret med yderligere 30 milliarder dollar om måneden.

- Opkøbsprogrammet er snart fortid. Dermed er vejen banet for helt op til 3 renteforhøjelser i 2022. Økonomien er klar til at gå på egne ben uden brug af krykker. De er nødt til at fjerne krykkerne, ellers ender den høje inflation med at spænde ben for opsvinget, siger Allan Sørensen.

- Den amerikanske centralbank forventer nu, at inflationen trækker længere ind i 2022. Derfor er det også naturligt, at de forudser flere renteforhøjelser til næste år, siger han.

For at hjælpe USA's økonomi igennem coronakrisen, bankede den amerikanske centralbank i marts 2020 renten ned på nul og søsatte det store opkøbsprogram.

/ritzau/