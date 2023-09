USA's forbundsbank holder renten uændret

Den Amerikanske Forbundsbank (Fed) holder efter et rentemøde renten i ro på 5,25 til 5,5 procent.

Det signalerer, at man foreløbig har styr på inflationen.

Renten ligger således fortsat på et niveau, der ikke er set i 22 år.

- Helt som ventet holder centralbanken renten i ro. Det sender et klokkeklart signal om, at man er på rette vej med at få inflationen under kontrol, siger Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

- Vi forventer, at centralbanken er i mål med at hæve renten. Vi forventer dermed ikke flere renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank i denne ombæring, føjer han til.

Det vil kunne indvirke positivt på de danske boligrenter, siger han.

Søren Kristensen, cheføkonom i Sydbank, ser ikke lige så lyst på udsigterne.

- Det kan godt være, Fed ikke hæver renten, men samtidig sender de et klart signal om, at renten bliver høj længe endnu. Det vil ramme amerikansk økonomi, men det vil også påvirke danske boligejere, mener han.

Frederik Engholm fra Nykredit mener heller ikke, at man skal være alt for positiv med hensyn til renten.

Han påpeger lige som Søren Kristensen, at Fed på ingen måde har lovet, at det er slut med renteforhøjelser.

Forbundsbanken skal nøje overveje, hvor langt den vil gå. Hvis renten kommer for højt op, risikerer den at udløse en recession - et tilbageslag i økonomien.

Omvendt, hvis den lemper for hurtigt, kan inflationen stige utilsigtet.

Erfaringsmæssigt er det uhyre vanskeligt at finde det rette balancepunkt.

Inflationen i USA nåede sit højeste i juni sidste år med 9,1 procent. I august i år var inflationen på 3,7 procent i forhold til samme tid sidste år.

