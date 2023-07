USA's jobtal for juni viser behersket fremgang

I USA blev der i juni måned skabt 209.000 arbejdspladser uden for landbruget, og det var lidt mindre end forventet af Reuters økonomiske ekspertpanel.

De havde regnet med yderligere 225.000 nye arbejdspladser.

Der havde i timerne op til offentliggørelsen været sporet en vis uro på finans- og valutamarkeder i forventning om en endnu større jobskabelse i juni.

Ledigheden falder med de nye tal fra 3,7 procent til 3,6 procent.

- Der bliver stadig skabt mange nye job på det amerikanske arbejdsmarked. Selv om jobvæksten aftager til det laveste niveau i to et halvt år, så falder ledigheden, samtidig med at lønstigningerne får lidt mere fart, siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri (DI).

- Det går faktisk for godt på det amerikanske arbejdsmarked, konstaterer han.

Også Kristian Skriver, der er seniorøkonom i Dansk Erhverv, peger på, at der stadig bliver skabt mange job i USA, selv om jobvæksten er gået et gear ned.

- Tempoet på arbejdsmarkedet er ikke for alvor aftaget. Der er fortsat pæn jobvækst, og samtidig er ledigheden meget lav, siger han i en skriftlig kommentar.

Renten i USA er i løbet af det seneste år blevet hævet kraftigt for at lægge en dæmper på den høje inflation.

Inflationen er aftaget, men rentestigningerne har ikke for alvor dæmpet temperaturen på arbejdsmarkedet.

Tværtimod stiger beskæftigelsen fortsat pænt, og arbejdsløsheden er på et historisk lavt niveau.

- På sigt ventes de kraftige rentestigninger at lægge en dæmper på arbejdsmarkedet, men det sker formentlig først for alvor, når vi kommer på den anden side af sommerferien, vurderer Kristian skriver.

/ritzau/