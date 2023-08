USA's kongetal lander en smule under forventningen

Der blev i juli skabt en smule færre job uden for landbruget i USA, end økonomerne på forhånd havde regnet med.

Det står klart, efter at den seneste jobrapport fra USA fredag er landet.

Det skriver nyhedsbureauet MarketWire.

Tallet, der også kaldes kongetallet, viser, at der blev skabt 187.000 job uden for landbruget. Det er lidt under forventningen på 200.000 job.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hos Dansk Erhverv betragter man det alligevel som en solid jobrapport.

- Det er ærligt talt en overraskelse, at jobvæksten i USA ikke er bremset mere tydeligt op her i 2023, siger Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, i en skriftlig kommentar.

- Hverken stigende renter eller en historisk høj inflation har for alvor formået at pille pynten af det sprudlende amerikanske arbejdsmarked, siger han.

Dansk Industri påpeger dog, at arbejdsmarkedet så småt er ved at blive bremset en smule.

- Det amerikanske arbejdsmarked er langsomt på vej ned i tempo.

- Jobvæksten har i de seneste to måneder været på under 200.000 for første gang siden december 2020, siger Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, i en skriftlig kommentar.

Ledigheden i USA faldt fra 3,6 til 3,5 procent. Samtidig var der en lønvækst på 0,4 procent.

Artiklen fortsætter under annoncen

At lønningerne stiger hænger dårligt sammen med, at man forsøger at bremse inflationen.

Det siger Bjørn Tangaa Sillemann, chefanalytiker i Danske Bank.

- Lønvæksten er stadig ikke rigtig knækket. Det giver uden tvivl nogle rynkede bryn i den amerikanske centralbank. I sig selv øger det sandsynligheden for, at der kommer endnu en renteforhøjelse fra centralbanken senere på året, siger han i en skriftlig kommentar.

Hvis den amerikanske centralbank eksempelvis hæver renten, kan det få betydning for renterne i Danmark og resten af Europa.

USA offentliggør hver måned kongetallet. Det får stor opmærksomhed fra økonomer, fordi det ses som en strømpil for verdensøkonomien.

Samtidig er USA et stort eksportmarked for danske virksomheder. Går det skidt i USA, får det altså betydning for erhvervslivet i Danmark.

/ritzau/