USA's vælgere var taberne i kaotisk valgdebat

Valgdebatten mellem præsident Trump og Joe Biden var et hidsigt klammeri, der åbner ballet for en giftig slutspurt frem til valgdagen

Da den første valgdebat mellem præsident Donald Trump og hans demokratiske modstander, Joe Biden, sluttede, var de fleste kommentatorer enige i deres dom: Debatten var en ”skændsel”, ”uværdig”, ”værdiløs” og den værste i mands minde”. Der var ingen vinder, men en klar taber: det amerikanske folk.

Valgdebatten, der fandt sted i Cleveland i Ohio natten til onsdag dansk tid, var præget af fornærmelser, råberi, afbrydelser, smædeord, beskyldninger og nedrakninger. De to politikere overskred alle standarder for takt og tone i en valgdebat ved at udvise åben foragt for hinanden. Trump afbrød højlydt Biden næsten hver gang, denne havde ordet, og demokraten fordømte præsidenten som en ”klovn” og en ”løgner” og bad ham en enkelt gang om at ”holde kæft”. De var uenige om selv grundlæggende kendsgerninger, og den uregerlige debat var fattig på folkeoplysning.

”Du er den værste præsident, USA nogensinde har haft,” sagde Biden til Trump.

”På 47 måneder har jeg gjort mere, end du har i 47 år,” sagde Trump med henvisning til Bidens lange karriere som senator og senere vicepræsident i Barack Obamas regering.

Det hidsige sammenstød mellem de to politikere er et spejlbillede af USA anno 2020. Debatten og valgkampen finder sted på et bagtæppe af en dødelig pandemi, en økonomisk krise, et opgør med racisme og dyb politisk og social polarisering, og nationen er mindre forenet end noget tidspunkt i nyere historie. Alle har noget at være vrede over, og kløften mellem befolkningsgrupperne vokser. Joe Biden hentydede til dette under debatten, da han sagde:

”Under denne præsident er vi blevet svagere, sygere, fattigere, mere splittede og mere voldelige.”

Den mest omdiskuterede udveksling under debatten fandt sted, da ordstyrer Chris Wallace fra Fox News gav præsident Trump lejlighed til klart at fordømme hvide nationalister og andre ekstremistgrupper på højrefløjen. Nogle af disse grupper bifalder højlydt Trump, og præsidenten har flere gange mere eller mindre åbenlyst solet sig i denne støtte. Med henvisning til den højreekstreme gruppe Proud Boys, der har haft voldelige sammenstød med venstreorienterede aktivister ved Black Lives Matter-demonstrationer henover sommeren, veg han udenom en fordømmelse og antydede endda, at dens medlemmer bør holde sig i beredskab.

”Proud Boys? Træd et skridt tilbage og hold jer klar,” sagde Trump.

Præsidenten gentog også sine ofte gentagede påstande om, at brevstemmer vil føre til valgsvindel, og han opfordrede sine vælgere til at ”gå ind på valgstederne og holde meget nøje øje” med tegn på ureglementeret adfærd. En opfordring, der – som avisen New York Times påpeger – kan skabe forstyrrelser på valgdagen.

Aftenens måske mest bitre udveksling fandt sted, da Joe Biden forsøgte at minde vælgerne om præsident Trumps påståede nedsættende bemærkninger om amerikanske soldater og henviste til sin nu afdøde søn Beau Biden, der blev tildelt en hædersmedalje for sin militærtjeneste i Irak. Trump brugte lejligheden til at tale nedsættende om Bidens anden søn, Hunter Biden, der har kæmpet med afhængighed af rusmidler.

”Min søn. Min søn. Min søn, som mange mennesker, havde et misbrugsproblem. Han er kommet igennem det. Han har fikset det. Han har arbejdet på det. Og jeg er stolt af ham,” sagde en tydeligt rystet og berørt Biden.

Debatten fandt sted foran et lille publikum på cirka 70 mennesker, der på forhånd var blevet testet for coronavirus. Coronapandemien har nu kostet flere end 200.000 amerikanere livet, og under debatten beskyldte Joe Biden sin modstander for at have blod på hænderne på grund af sin håndtering af krisen. Trump svarede igen ved at hævde, at USA med Biden ved roret ville have lidt langt større tab.

Netop coronapandemien er blandt årsagerne til, at Donald Trump i månedsvis har halset efter Joe Biden i meningsmålingerne, der lige nu viser en føring til demokraten på gennemsnitligt syv procentpoint. Trump-kampagnens forsøg på at knytte Biden til den ekstreme venstrefløj og på at kritisere hans politik, etik og mentale skarphed har indtil videre ikke båret frugt.

Men præsident Trump har formentlig langt mere i ærmet, og det kaotiske klammeri i Cleveland åbner nu ballet for det, der uden tvivl bliver en både giftig og tumultarisk slutspurt frem til valgdagen om mindre end fem uger.