Usikre forbrugere har stadig spenderbukser på - lidt endnu

Danske forbrugerne er historisk pessimistiske omkring deres og Danmarks økonomiske situation.

Og dermed kan vi efter alt at dømme se ind i en periode, hvor forbruget falder og gør fundamentet under dansk økonomi mere sårbart.

Det mener Jes Asmussen, der er cheføkonom i Handelsbanken.

Han støtter sig til, at der historisk har været en nogenlunde konstant sammenhæng mellem udviklingen i forbrugertilliden og det reelle forbrug.

- Vi tror, at faldet i privatforbruget bliver noget mere afdæmpet, end forbrugertilliden umiddelbart viser.

- Men vi kan ikke længere hævde, at reaktionen på krigen i Ukraine var midlertidig og en engangseffekt.

- Nu har det varet nogle måneder, og det tager vi som et udtryk for, at pessimismen er af mere varig karakter, og at det vil påvirke forbruget på sigt, siger Asmussen.

I Danske Bank sidder chefanalytiker og privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen blandt andet og holder øje med danskernes MobilePay- og kortforbrug.

Og det viser lidt overraskende, at det har været nogenlunde konstant fra oktober og til nu, selv om forbrugertilliden i den periode er gået fra at være svagt positiv til det nuværende rekordlave negative niveau.

- Lige nu lader det til, at danskerne er væsentligt mere negative, end deres adfærd giver udtryk for.

- Det ville også komme bag på mig, hvis folk ikke var pessimistiske. Men ud fra andre nøgletal, som vi kigger på, er det svært at genkende, at det skulle stå værre til nu end under finanskrisen og recessionerne i 70'erne, 80'erne og 90'erne siger hun.

Alligevel regner hun også med, at forbruget på sigt kommer til at falde.

- Jeg har svært ved at se, at det her ikke lægger en dæmper på forbruget, men jeg forventer ikke at se et dramatisk fald som det, forbrugertilliden lægger op til.

- Danskerne har været gode til at spare op, og de har ikke levet over evne, som vi så det op til finanskrisen. Og beskæftigelsen er rekordhøj, så der er trods alt en vis robusthed til stede, siger hun.

/ritzau/