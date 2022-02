Utilfredse bagagefolk giver udskudte SAS-fly på stor rejsedag

En række SAS-fly, der skulle have været i luften lørdag morgen, står ved 09.30-tiden endnu på jorden i Københavns Lufthavn, fordi bagagepersonale har nedlagt arbejdet.

Det oplyser Københavns Lufthavns presseafdeling lørdag formiddag.

Der er tale om en "spontan arbejdsnedlæggelse" blandt de ansatte i SGH, fordi de er utilfredse med ledelsen. Det fortæller 3F til TV 2, DR og Ekstra Bladet.

SGH er et selskab under SAS med ansvar for at håndtere bagage.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mange rejser typisk mod varmere destinationer i begyndelsen af vinterferien, og derfor lander arbejdsnedlæggelsen på en af de travlere dage i lufthavnen.

- Det er en af vores store rejsedage, selv om den selvfølgelig ikke er på niveau med 2019, siger lufthavnens pressevagt Søren Clausen til Ritzau.

Det fremgår ikke, hvor mange passagerer der er berørt.

17 SAS-afgange, der skulle være lettet lørdag morgen mellem 07.55 og en time frem, fik udskudt deres afgang, fremgik det af Københavns Lufthavns hjemmeside.

De fleste stod i en periode til at skulle lette klokken 09. Nogle få fik tilsyneladende luft under vingerne. Af lufthavnens hjemmeside klokken 09.20 fremgik det, at 15 SAS-fly havde fået udskudt afgangen.

Størstedelen stod da til at lette mellem 09.30 og klokken 10.00.

Grunden til at nogle kan komme afsted, selv om der er arbejdsnedlæggelse, er, at SGH ifølge lufthavnen har kaldt nogle ledende medarbejdere ind til at stå for nogle af opgaverne, mens de andre holder fagligt møde.

De berørte flyafgange er blandt andet nogle med destination i de øvrige nordiske lande, Alicante i Spanien, Genève i Schweiz og Milano i Italien.

Det er lørdag formiddag uvist, hvornår de ansatte med ansvar for bagagehåndtering vender tilbage til arbejdet.

/ritzau/