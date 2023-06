Utilstrækkelig behandling kan have gjort Field's-tiltalt farligere

En i dag 23-årig mand, som er tiltalt for at have skuddræbt tre personer i shoppingcentret Field's sidste sommer, fik angiveligt en utilstrækkelig psykiatrisk behandling inden skyderiet.

Det fremgår af vurderinger fra en speciallæge i psykiatri samt en tidligere overlæge og speciallæge i psykiatri, som onsdag er læst op i Københavns Byret.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har bedt om de sagkyndige vurderinger, og her får særligt den første overlæge, som den 23-årige har kontakt med, stor kritik for mangelfuld ageren i forbindelse med diagnose og behandling.

Overlægen har ifølge begge de sagkyndige handlet "væsentligt under normen for almindelig anerkendt lægepraktisk standard", lyder det.

- Observanten (den 23-årige) henvendte sig med talrige og tydelige psykotiske symptomer og frygt for kontroltab, læser forsvarsadvokat Luise Høj op.

Han var "plaget og forpint" og havde "reducerende sociale færdigheder", har den tidligere overlæge og speciallæge konkluderet ud fra de psykiatriske notater.

Den 23-årige tog kontakt til en psykiatrisk akutmodtagelse i hovedstaden i januar sidste år, fordi han havde det meget dårligt. Han følte, at andre ville ham det ondt, han var selvisolerende og havde tanker om at skade sig selv og andre.

Men han kom selv, og han ønskede at få hjælp, fremhæver Luise Høj.

Alligevel blev det til "få og korte samtaler" med overlægen, før den pågældende i begyndelsen af februar gav ham en diagnose, der ifølge de to sagkyndige blev stillet på et utilstrækkeligt grundlag.

Overlægen burde i sin vurdering af den 23-årige have inddraget, at han i barndommen har haft et forløb i psykiatrien, hvor han fik antipsykotisk medicin.

Hvis tegnene i januar sidste år samt journalerne i barndommen blev inddraget i tilstrækkelig grad, kunne det ifølge speciallægen have ført til en anden diagnose - en diagnose inden for skizofrenispektret - og dermed også antipsykotisk medicin i højere doser.

- Jeg mener, at underbehandlingen med antipsykotisk medicin kan have været med til at øge farligheden hos (den 23-årige, red.) senere i forløbet, konkluderer speciallægen.

Den 23-årige er tiltalt for i shoppingcentret Field's på Amager den 3. juli 2022 at have dræbt tre personer - en 48-årig mand, en 17-årig dreng og en 17-årig pige - med skud fra en riffel.

Han er desuden tiltalt for 11 drabsforsøg, besiddelse af våben på et offentligt sted samt at have fremkaldt alvorlig frygt hos bestemte personer.

Både forsvarer og anklagemyndigheden ønsker den 23-årige idømt en dom til anbringelse uden slutdato på en psykiatrisk afdeling.

Retssagen fortsætter fredag, hvor anklager og forsvarer procederer. Det er her, de hver især fremhæver, hvad de mener, at retten bør lægge vægt på.

Dommen afsiges efter planen den 5. juli.

/ritzau/