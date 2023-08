Uvejr skaber aflysninger og forsinkelser i flytrafikken

Der har mandag eftermiddag været 19 aflysninger og mere end 300 forsinkelser på flytrafikken i Københavns Lufthavn.

Det oplyser pressevagten i Københavns Lufthavn.

Forsinkelserne gælder både ankomster og afgange fra lufthavnen.

Nogle af forsinkelserne er på op mod to timer, mens mere end halvdelen er på over et kvarter.

Forsinkelserne har ramt lufttrafikken hele dagen og er ikke ovre endnu.

- Blæsten ser ud til at fortsætte, og forsinkelserne kommer derfor til at fortsætte ud på natten, siger pressevagten og tilføjer, at de endnu ikke kan sige noget om, hvordan flytrafikken tirsdag vil blive påvirket.

- Uvejret gør, at det kun er muligt at benytte tværbanen, hvor flyene både skal lande og lette fra, hvilket medfører længere ventetid, lyder det.

Vejrforholdene er de samme mange af andre steder i Europa, hvilket altså medfører forsinkelser både på ankomster og afgange, oplyser pressevagten.

I den anden ende af landet har Aalborg Lufthavn mandag sen eftermiddag endnu ikke oplevet forstyrrelser i flytrafikken på grund af vejret.

Men morgentrafikken tirsdag kan meget vel blive påvirket, lyder det fra lufthavnens direktør Niels Hemmingsen.

- Det tager jo til i nat. Så der er risiko for forsinkelser og aflysninger i morgen tidlig, siger han.

Mads Bisp, der er pressechef i Billund Lufthavn, oplyser tirsdag aften, at lufttrafikken ikke har været "nævneværdigt" påvirket af uvejret.

Det er ikke kun flytrafikken, der er blevet påvirket af det voldsomme vejr, også togdriften er mandag præget af forsinkelser. Der vil tirsdag køre færre toge i hele landet.

Alle afgange med færger mellem svenske Ystad og Bornholm er desuden aflyst.

/ritzau/