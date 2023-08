Uvished om dato for udlevering af Sanjay Shah - medtiltalt fængsles i et år

I sagen om påstået svindel med udbytteskat skal den ene tiltalte, den britiske finansmand Anthony Mark Patterson, være varetægtsfængslet i mere end et år.

Det står klart onsdag formiddag, hvor Retten i Glostrup har besluttet at frihedsberøve ham frem til dom. Han blev udleveret til Danmark i juli.

Hovedforhandlingen i sagen strækker sig fra 2. oktober i år og frem til 27. september næste år.

I den periode skal der afvikles 60 retsmøder om påstået bedrageri med refusion af udbytteskat på cirka ni milliarder kroner.

Forretningsmanden Sanjay Shah, som ifølge anklagemyndigheden er hovedmand i sagen om det største bedrageri mod det offentlige nogensinde, sidder dog fortsat i Dubai.

Selv om det efterhånden er fem måneder siden, at en retsinstans i Dubai besluttede at udlevere Shah til straffesagen i Danmark, kan myndighederne i staten endnu ikke sige, hvornår han faktisk vil blive sat på et fly mod kurs mod nord.

Det kom frem i retsmødet onsdag.

I en redegørelse, som retten har bedt om, skriver politiet, at udleveringen afventer "færdiggørelsen af en beslutningsproces" hos de emiratarabiske myndigheder. Og at det ikke muligt at give en tidshorisont.

- Det lyder ualmindelig vattet. Det er bekymrende og faktisk forbløffende, siger advokat Martin Simonsen i retsmødet.

Han forsvarer Anthony Mark Patterson og protesterer imod varetægtsfængsling frem til dom.

- Der er rejst meget, meget betydelig tvivl om, hvorvidt vi kommer i gang 2. oktober, bemærker advokaten.

/ritzau/