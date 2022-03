Uvished om lov bremser dom i stor sag om coronasvindel

Mand tiltalt for at snyde sig til støtte under covid-19, men politisk kolbøtte får dommer til at udskyde dom.

Under falsk navn ansøgte en udenlandsk mand i foråret 2020 om økonomisk kompensation til en transportvirksomhed i Kastrup.

Det mener i hvert fald anklagemyndigheden.

Covid-19 var kort tid forinden kommet på alles læber, og store dele af det danske samfund blev lukket ned. Virksomheder fik mulighed for at søge om støtte fra den danske stat, hvis de blev ramt økonomisk af epidemien.

Og det gjorde den nu 34-årige mand fra firmaet i Kastrup - altså søgte om hjælp. Men det var ifølge politiet uberettiget, og derfor er han siden blev tiltalt for svindel med coronastøtte for rundt regnet 800.000 kroner.

Desuden blev han tiltalt for hvidvask af 12 millioner kroner via transportfirmaet. Den del af sagen har dog intet med coronasvindel at gøre.

Fredag skulle der falde dom i den omfattende sag ved Københavns Byret. Men uvished om en coronarelateret og omdiskuteret paragraf i lovgivningen har udsat domsafsigelsen på foreløbig ubestemt tid.

Siden foråret 2020 har svindel med offentlig støtte til virksomheder under coronaepidemien kunnet udløse op til firedobbelt straf.

Simpelthen fordi Folketinget i epidemiens begyndelse besluttede, at økonomisk kriminalitet relateret til covid-19 skulle straffes særligt hårdt.

Men i december besluttede et politisk flertal, at loven skal lempes, så økonomisk kriminalitet med forbindelse til epidemien fremover skal kunne udløse dobbelt straf - og ikke firedobbelt straf.

Baggrunden var pladsmangel i de danske fængsler.

Ændringen er ikke trådt i kraft. Fredag har Justitsministeriet fremsat et lovforslag om ændringen, og herefter følger en længere høringsproces.

Med den manglende afklaring mener anklager Frederik Morild ikke, at det giver mening at afsige dom i sagen om transportfirmaet i Kastrup.

Derfor anmodede han fredag i Københavns Byret om, at udmålingen af straf udsættes, indtil loven er på plads, og det står klart, om coronasvindel skal kunne give dobbelt eller firedobbelt straf.

Advokat Janus Malcolm Pedersen, der repræsenterer den tiltalte i sagen, bakkede op om at udskyde dommen. Og sådan blev det.

Den 34-årige mand er tiltalt for at have søgt om lønkompensation til en gruppe fiktive, hjemsendte medarbejdere. Det løb op i 816.000 kroner.

Derudover er han tiltalt for uberettiget at søge om kompensation for faste omkostninger til transportfirmet for 69.000 kroner.

Sagen om hvidvask er en historie for sig. Kort fortalt blev 12 millioner kroner, der ifølge tiltalen stammede fra kriminalitet, flyttet via 160 overførsler til en bankkonto, der tilhører transportfirmaet i Kastrup.

Den 34-årige er tidligere blevet udvist af Danmark med indrejseforbud indtil 2029. Han har derfor opholdt sig ulovligt i landet.

Skyldkendelsen er udsat til marts, da et at sagens vidner mangler at afgive forklaring. Dommen vil falde på et senere tidspunkt.

