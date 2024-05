Våbenhandler erkender at have løjet om Niels Holck i Indien

Den britiske tidligere våbenhandler Peter Bleach vidnede onsdag i Retten i Hillerød i sagen, der handler om, hvorvidt danske Niels Holck skal udleveres til retsforfølgelse i Indien.

Her erkendte han blankt, at han har løjet om Niels Holck, da han blev retsforfulgt i den sag, som Indien også ønsker at retsforfølge Holck for.

Sagen stammer fra 1995, hvor Niels Holck og Peter Bleach fra et fly over den indiske delstat Vestbengal kastede våben ned til den spirituelle gruppe Ananda Marga.

Våbnene skulle Ananda Marga ifølge Holck bruge til at forsvare sig mod den kommunistiske regering i delstaten.

Artiklen fortsætter under annoncen

I modsætning til Niels Holck blev Bleach og flyets fem russiske besætningsmedlemmer fanget og retsforfulgt. Bleach afsonede otte års fængsel i Indien.

Holck, der i dag er 62 år, var den eneste, der undslap, og i 1996 vendte han tilbage til Danmark.

Under retssagen i Indien sagde Bleach, at Holck havde truet ham og besætningsmedlemmerne med en pistol.

Onsdag gjorde han det dog klart, at det var en løgn, der var beregnet til at hjælpe ham selv og de fem russiske besætningsmedlemmer, der alle havde det meget svært i det indiske fængsel.

- Jeg forsøgte at tage mig af mig selv og formilde omstændighederne, sagde Bleach, der blev benådet og løsladt i 2004.

Han forklarede også, at han siden har givet Holck en undskyldning for den udtalelse.

I Retten i Hillerød onsdag afspillede Holcks forsvarer, Jonas Christoffersen, et klip fra en dokumentar, hvor Bleach foran en indisk retsbygning beskriver Holck som en "meget farlig terrorist".

Artiklen fortsætter under annoncen

Bleach erkendte også, at det på ingen måde var sådan, han anså Holck, og at også var løgn.

Ifølge ham havde sagen dengang enorm opmærksomhed fra både den indiske og internationale presse.

Han forklarede onsdag, at han forsøgte at bibeholde den interesse for at skabe en situation, hvor både britiske og indiske myndigheder ville mene, at det var lettere at slippe ham fri fra fængslet end at beholde ham der.

I 2011 afgjorde Østre Landsret, at Holck ikke skulle udleveres til Indien, da der var risiko for, at han ville blive udsat for tortur.

Dengang vidnede Peter Bleach også, hvor han beskrev, at han blev mishandlet og nægtet mad i fængslet i Indien.

/ritzau/