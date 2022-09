Våbenlager og salg af pistoler og narko udløser ti års fængsel

En 32-årig mand har erkendt, at han blandt andet solgte våben uden at tjekke, om køber havde våbentilladelse.

Et våbenlager i en lejlighed i Ballerup og salg af både pistoler og kokain i kilovis har onsdag ført til en dom på ti års fængsel for en 32-årig mand.

Dommen er faldet ved Retten i Glostrup, hvor Raza Ali Bashir tilstod forbrydelserne.

Specialanklager ved National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) Rasmus von Stamm er tilfreds med dommen, og at den nu dømte valgte at lægge kortene på bordet. Blandt andet at våbenkunderne formentlig var at finde i de kriminelle miljøer.

- Han erkendte at have været i besiddelse af våben for at sælge dem videre og tjene penge, siger specialanklageren efter domsafsigelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Han ville ikke gå ind i, hvem kunderne var. Men han tjekkede ikke, om det var nogen, der måtte besidde våben. Derfor ville de jo nok blive solgt til personer i det kriminelle miljø, når det nu er ulovlige våben. Det blev heller ikke bestridt.

Han er foruden kendskabet til våbenlageret blevet dømt for at have solgt to pistoler og ti kilo kokain.

Sagen begyndte at rulle i november sidste år, da politiet efter et tip begyndte at holde øje med en bestemt lejlighed i Ballerup.

I forbindelse med en ransagning blev der fundet en maskinpistol, en halvautomatisk riffel, flere pistoler og en lyddæmper. Våbnene var pakket i enten kasser eller plastikposer med ammunition, der passede til det enkelte våben.

- Han (den dømte, red.) vidste ikke præcis, hvor lejligheden var, men han vidste, at våbnene blev opbevaret i en lejlighed, som andre havde skaffet, siger Rasmus von Stamm.

Det var også andre personer, der blev anholdt i forlængelse af ransagningen. Men via beskeder og profiler på et krypteret netværk kom politiet på sporet af Raza Ali Bashir.

Tre andre er tiltalt i sagen. De kommer for retten i løbet af april og maj næste år.

32-årige Raza Ali Bashir modtog dommen.

/ritzau/