Våde cashewnødder starter brand på Aalborg Portland

Nordjyllands Beredskab er lørdag aften rykket ud til cementfabrikken Aalborg Portland, hvor en stor bunke cashewnødder er brudt i brand.

Det oplyser indsatsleder Frank Winther fra Nordjyllands Beredskab til Ritzau.

- Vi kører lige nu med en stor gummiged, som skovler det (cashewnødderne, red.) ud i større portioner, så vi kan slukke hver portion. Vi tager det bid for bid, hvis man kan sige det sådan.

Anmeldelsen om branden tikkende ind omkring klokken 22.

Ifølge Frank Winther bruger Aalborg Portland cashewnødder som brandkilde, da de er olieholdige.

- Når det (cashewnødderne, red.) bliver vådt, sker der en forrådnelsesproces eller noget i den stil, som gør, at det bliver varmt, og så har det selvantændt.

Indsatslederen forventer, at beredskabets brandslukningsarbejde på Aalborg Portland vil fortsætte indtil søndag morgen.

Cementfabrikkens bunke af cashewnødder, som ligger uden for, er fire meter høj og cirka 30 meter lang.

- Så det er temmelig mange kubikmeter, men det er ikke det hele, som brænder. Det er et område af det, der brænder, siger Frank Winther.

Han fortæller, at medarbejdere på Aalborg Portland hjælper med at slukke branden, som han kalder "ufarlig".

Frank Winther siger, at der ikke er risiko for, at den vil sprede sig til andre bygninger.

Der er dog risiko for, at flere cashewnødder vil brænde, men indsatslederen forventer ikke, at det vil ske, da der er styr på branden.

- Der er ikke voldsomt meget røg længere, så der er heller ingen fare i forbindelse med røgfanen.

