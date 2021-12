Vaccine tilpasset Omikron kan være klar til marts

Hvis det viser sig nødvendigt, kan Pfizer/BioNTech have en vaccine tilpasset Omikron-varianten klar til marts. Det oplyser selskaberne i en meddelelse onsdag.

Det vides endnu ikke, om det er nødvendigt. Tidlig data fra et laboratoriestudie fra selskaberne selv viser, at tre stik med den nuværende vaccine kan være nok.

Der er dog kun tale om foreløbige tal, og der arbejdes på at indsamle mere data.

Omikron-varianten har den seneste tid spredt sig til Danmark og resten af verden. De første meldinger om varianten kom fra Botswana og Sydafrika.

Der er stadig meget uklarhed om varianten. Men der er frygt for, at den er mere smitsom end den variant, der dominerer nu.

- Vores foreløbige, første datasæt indikerer, at en tredje dosis kan tilbyde et tilstrækkeligt niveau af beskyttelse mod sygdom af enhver sværhedsgrad forårsaget af Omikron-varianten, siger BioNTechs topchef, Ugur Sahin, i meddelelsen.

I studiet er der indsamlet blod fra mennesker, en måned efter at de havde fået et tredje stik. Her blev Omikron neutraliseret omtrent så effektivt, som effekten der sås over for det originale virus efter to stik.

Tallene indikerer, at to stik med vaccinen muligvis ikke er nok til at beskytte mod infektion. Det vurderes dog, at vaccinerede er beskyttet mod alvorlig sygdom.

- Selv om to doser af vaccinen kan tilbyde beskyttelse mod alvorlig sygdom fra Omikron-stammen, er det klart ud fra de foreløbige data, at beskyttelsen forbedres med et tredje stik, siger Pfizers topchef, Albert Bourla, i meddelelsen.

Han peger derfor på, at den bedste måde at beskytte mod covid-19 er at sikre, at så mange som muligt er færdigvaccinerede og har fået et booster-stik.

De første partier af en Omikron-tilpasset vaccine kan være klar til levering inden for 100 dage.

- Vi arbejder videre på en tilpasset vaccine, som vi mener vil bidrage til at give en høj beskyttelse mod Omikron-coronatilfælde og en forlænget beskyttelse sammenlignet med den nuværende vaccine, siger Ugur Sahin.

Tirsdag blev det oplyst på et pressemøde, at der i alt var fundet 398 tilfælde af Omikron-smitte i Danmark. Det er blandt andet set smitte ved flere koncerter.

