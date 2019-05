Forfatter og dramatiker Václav Havel havnede i fængsel for at udfordre det kommunistiske styre i Tjekkoslovakiet, inden han selv blev præsident for landet i 1989. Trods omstændighederne ønskede han aldrig at tage hævn, og den evne til at tilgive kan være nyttig i politik, siger Anders Samuelsen, udenrigsminister og partileder i Liberal Alliance