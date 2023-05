Vægttabstablet fra Novo viser resultater svarende til Wegovy

En vægttabstablet fra Novo Nordisk giver i et fase 3a-studie resultater, der minder om det populære vægttabsmiddel Wegovy, som har vundet kraftigt frem på det seneste.

Det oplyser Novo Nordisk i en pressemeddelelse.

Både Wegovy og pillen har aktivstoffet semaglutid og er målrettet overvægtige.

Men hvor Wegovy injiceres én gang ugentligt, tages oral semaglutid dagligt som tablet.

Novo Nordisk regner med at søge om godkendelse for midlet hos myndigheder i USA og EU i løbet af 2023.

Ifølge Novo Nordisk finder studiet, at en person med en kropsvægt på 105,4 kilo oplevede et vægttab på 17,4 procent efter 68 uger med behandling med tabletten.

- Vi er meget tilfredse med det vægttab, som den daglige udgave af oral semaglutid viste for overvægtige, siger Martin Holst Lange, som er administrerende vicepræsident for udvikling i Novo Nordisk, i en pressemeddelelse.

Den undersøgte udgave var med en dosis på 50 milligram. Resultaterne svarer til dem for den injicerbare Wegovy med en dosis på 2,4 milligram, oplyser han.

Ifølge senioranalytiker hos Sydbank Søren Løntoft Hansen handler det for Novo Nordisk om at øge bekvemmeligheden for patienter, som ikke ønsker et middel, der injiceres.

Ifølge ham står Novo Nordisk med et produkt, der ser ud til klart at kunne slå det, der er på markedet.

- Kigger vi isoleret på piller med vægtreducerende effekt så er det banebrydende, siger Søren Løntoft Hansen.

- For der er tabletter eller piller på markedet, som har en vægtreducerende effekt. Men slet, slet ikke i den størrelsesorden, som Novo Nordisk har annonceret i dag, vurderer analytikeren.

Wegovy er godkendt af sundhedsmyndighederne til personer, som er svært overvægtige eller overvægtige med vægtrelaterede sygdomme.

Det kom for nylig frem, at Wegovy på få måneder er blevet det dominerende lægemiddel til vægttab i Danmark.

