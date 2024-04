Vækst i Kinas bruttonationalprodukt slår forventningerne

Kinas bruttonationalprodukt (bnp) voksede med 5,3 procent i årets første kvartal, hvilket er langt mere end forventet.

Det viser tal fra det kinesiske statistikbureau, NSB, natten til tirsdag dansk tid.

- Nationaløkonomien bevarede momentummet som led i genopretningen, lyder det i en kommentar fra NSB.

Væksten er 0,1 procentpoint højere end i det foregående kvartal.

Analytikere havde på forhånd ventet en vækst på 4,8 procent.

Dan Wang, cheføkonom i Hang Seng Bank China, fortæller, at væksten er langt højere end forventet.

- Forbrug og ejendomsinvesteringer var de primære faktorer, der holdt økonomien tilbage, mens industriproduktion og investeringer i infrastruktur skubbede til væksten, udtaler hun.

Den kinesiske regering har et mål om en årlig vækst på fem procent.

Repræsentanter fra regeringen indrømmede dog i sidste måned, at målet bliver svært at nå i år.

Kina har i de seneste år kæmpet med omfattende problemer i ejendomssektoren, hvor store konkurser og fejlslagne projekter har skabt bekymringer.

Som følge af udfordringerne har den kinesiske regering udstedt en række statsobligationer, der skal skubbe til væksten og forbruget.

Analytikere er dog skeptiske over for, om tiltagene er nok til at afværge vedvarende problemer.

En række sektorer som restaurant-, transport- og turistindustrien har dog vind i sejlene.

Detailsalget, der indikerer, hvor mange penge de kinesiske husstande bruger, halter til gengæld efter.

Detailsalget voksede med 3,1 procent i marts sammenlignet med samme måned i 2023. Samme tal lå i årets to første måneder på 5,5 procent.

Arbejdsløsheden faldt med 0,1 procentpoint til 5,2 i marts. Tallet medtager dog ikke millioner af migrantarbejdere.

