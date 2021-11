Væksten i dansk økonomi skønnes lavere end hidtil antaget

Cheføkonom kalder det "ekstraordinært", at Danmarks Statistik har nedjusteret skønnet for væksten så meget.

Den danske økonomi er vokset i tredje kvartal. Men væksten ser ud til at være mindre, end Danmarks Statistik tidligere har antaget.

Det fremgår af statistikbankens seneste skøn for økonomien i tredje kvartal.

Tidligere i november estimerede Danmarks Statistik, at økonomien var vokset med 2,0 procent i kvartalet. Men nu skønnes væksten at ende på 0,9 procent - altså mindre end det halve.

På trods af det reducerede vækstskøn mener finansminister Nicolai Wammen (S), at det "stadig går rigtig godt for dansk økonomi".

Artiklen fortsætter under annoncen

- Ser vi på det samlede billede af dansk økonomi, så er vi rent ud sagt kommet flyvende ud af krisen.

- Bnp steg igen pænt i tredje kvartal, beskæftigelsen er den højeste nogensinde, og ledigheden er den laveste i 12 år, siger Wammen i en skriftlig kommentar.

Han tilføjer, at selv om smitten er blusset op igen, så er der gode muligheder for, at fremgangen kan fortsætte.

I Dansk Erhverv mener Tore Stramer, der er cheføkonom, at nedjusteringen fra Danmarks Statistik er "ekstraordinær".

- Selv om det tidligere høje tal for bnp-væksten i tredje kvartal næsten var for godt til at være sandt, så er det en ekstraordinært stor nedrevision, Danmarks Statistik har præsenteret her til morgen, skriver han i en kommentar.

Det er særligt nye, lavere skøn for produktion og forbrug i de tjenesteydende erhverv, der har udløst nedjusteringen fra Danmarks Statistik.

For andet kvartal har statistikbanken desuden nedjusteret skønnet for væksten til 2,2 procent fra tidligere 2,8 procent.

/ritzau/