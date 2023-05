Væksten i eurozonen balancerer stadig omkring nul fra årets start

Væksten i den europæiske økonomi kører stadig i meget roligt tempo.

Bnp-væksten i de lande, der har euroen som valuta, var nemlig i første kvartal af 2023 på 0,1 procent sammenlignet med kvartalet forinden.

Det viser tal fra EU's statistikkontor, Eurostat, som er offentliggjort tirsdag.

Dermed balancerer udviklingen fortsat akkurat omkring nul, hvilket ifølge økonomer ikke er prangende.

I fjerde kvartal af 2022 var væksten på 0,0 procent. Dermed har der i et halvt år været tæt på nulvækst i eurozonen.

Bnp, bruttonationalprodukt, er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Seniorøkonom hos Dansk Erhverv Kristian Skriver mener, at der er sket "en lille opblomstring siden årsskiftet". Men han er ikke meget imponeret over udviklingen.

- Selv om der igen er fremgang i europæisk økonomi, er væksten langt fra imponerende. Væksten er så lille, at det stort set ikke kan mærkes, siger han i en skriftlig kommentar.

- Det er bekymrende, fordi kraftige rentestigninger endnu ikke har slået fuldt igennem på europæisk økonomi. Når rentestigningerne slår fuldt igennem i andet halvår af 2023, kan det sende europæisk økonomi i recession, vurderer han.

En recession er en periode, hvor økonomien går tilbage i stedet for at vokse.

I hele EU var der i første kvartal af 2023 en vækst på 0,2 procent. I fjerde kvartal af 2022 var der en lille tilbagegang på 0,1 procent.

Det er blandt andet genåbningen af Kina efter coronapandemien, som er med til at få gang i de europæiske økonomier, vurderes det.

Bedre gang i den europæiske økonomi får Danmark naturligvis også gavn af.

- Europa er et meget vigtigt eksportmarked for de danske virksomheder. Derfor er det godt, hvis europæisk økonomi undgår en recession, vurderer cheføkonom Erik Bjørsted fra Dansk Metal i en skriftlig kommentar.

