Væltet lastbil med fjerkræ spærrer vej i Midtjylland

Det er fortsat glat på vejene flere steder i landet. Det fik en lastbilchauffør at mærke natten til onsdag.

Chaufføren kom kørende i sin lastbil fyldt med fjerkræ på rute 579 mellem Møldrup og Uldbjerg på Skivevej også kendt som Skive-Hobro-landevejen, da han mistede herredømmet i glatføre.

Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Jens Claumark.

Lastbilen væltede, og onsdag formiddag klokken 08 spærrer den fortsat vejen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mange af fjerkræene i lastbilen er døde, fortæller vagtchefen.

- Den kom kørende, og på grund af at det er glat, mistede han herredømmet, og nu ligger den på tværs og spærrer.

- Man skal have den tømt for de her fjerkræ, inden den kan rejses og fjernes, så der kommer til at gå nogle timer, siger Jens Claumark.

Nogle af fjerkræene har overlevet, og de er i løbet af natten blevet flyttet over i en anden lastbil. Det er uvist, hvor mange der er tale om.

DMI oplyser, at der er risiko for pletvis isglatte veje i hele landet. Det skulle dog kun være i morgentimerne.

På Twitter har Sydjyllands Politi advaret om, at der kan være glat.

- Der bliver saltet på vejene i hele politikredsen på grund af glat føre, skriver politiet.

/ritzau/