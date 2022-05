Fynske Motorvej er tirsdag formiddag blevet spærret for trafik i retning mod øst mellem afkørslerne til Aarup og Vissenbjerg.

Årsagen er, at en lastvogn er væltet, oplyser politiet.

Trafikanter skal køre af ved afkørsel 55 til Aarup, oplyser politiet ved 11-tiden.

Vejdirektoratet forventer, at der atter åbnes for trafik "over middag". Det fremgår af et opslag på Twitter.

Artiklen fortsætter under annoncen

/ritzau/