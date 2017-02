Kristeligt Dagblads læsere deler deres kærlighedshistorier

Om en uge falder valentinsdag, som er højtiden for kærlighed og forelskelse. I den anledning har vi spurgt Kristeligt Dagblads læsere om, hvordan de mødte deres udkårne. Læs deres meget forskellige historier her

”Jeg fandt ham i telefonbogen for snart ti år siden. Jeg skulle hyre en kloakmester, da jeg lige havde købt et hus, hvor kloakken skulle fikses. Efter syv måneder blev det til kærlighed,” fortæller Zaralena Venca Reimer.



Hvis der fandtes en nem guide til, hvordan man finder den eneste ene, ville mange nok benytte sig af den. Men virkeligheden er, at mennesker mødes på alle mulige og umulige måder. Nogle gange bliver mødet straks til kærlighed, andre gange går der år fra første blik til første hjertebanken.



På Facebook har flere af Kristeligt Dagblads læsere delt deres kærlighedshistorier, og her står det klart, at tilfælde og held ofte er ingredienser, når der brygges kærlighed. Sådan var det i hvert fald for Susanne Øllgaard, der i 2008 mødte sin mand i Fona, da de begge skulle købe billetter til en koncert med Nick Cave.



”Dengang tænkte jeg, at han var en flot mand, selvom han var 26 år ældre end mig. To uger senere genkendte jeg ham i svømmehallen, og vi udvekslede telefonnumre. Trods bekymringer om aldersforskel blev vi vildt forelskede, og efter seks måneder blev vi kærester. Vi har netop fejret 6 års bryllupsdag,” fortæller Susanne Øllgaard.



For 85-årige Grethe Hansen opstod kærligheden også ved et tilfældigt møde i Helsingør.



”Jeg mødte min mand til et HIF bal på Marienlyst i Helsingør. Nu har vi været gift i 61 år,” fortæller Grethe Hansen.



Indimellem er det ikke tilfældige møder, men omgangskredsen, der fører to mennesker sammen. Det var sådan, Vibeke Vind mødte sin mand.





”Jeg var ved at træne til livredderprøve i år 2000, og jeg manglede en at øve med, som vejede mere end min smukke datter. En veninde anbefalede mig at kontakte en, der hed Torben Vind. Vi blev gift tre år senere,” fortæller Vibeke Vind om mødet med sin udkårne.

Hvordan mødte du din partner? Var det kærlighed ved første blik? Kristeligt Dagblad vil gerne høre endnu flere af jeres kærlighedshistorier til et tema om kærlighed og parforhold.



