Valg 2019: Det mener partierne om klimaafgifter

Skal der lægges flere og højere afgifter på klimabelastende varer? Læs her, hvad de politiske partier mener om klimaafgifter

Skal Danmark nå målet om at have et neutralt CO2-regnskab i 2050, skal der mere fart på den grønne omstilling de næste år, vurderer Klimarådet i en rapport. I flere lande har man valgt at lægge afgifter på klimabelastende varer for at mindske CO2-udslippet.

Men selvom alle partier sætter klimaet højt på dagsordenen, skaber denne løsning uenighed.

Kristeligt Dagblad har som et led i avisens store værdiundersøgelse bedt de forskellige partier om at forholde sig til udsagnet:

"Der bør lægges flere og højere afgifter på flyrejser, rødt kød og andet, som bidrager til høj CO2-udledning til skade for klimaet."

Læs partiernes svar herunder.

Enhedslisten: Delvist enig

Uddybning: "Der er brug for langt mere ambitiøs klimaindsats end i dag. Det betyder også, at vi skal rejse og spise anderledes. Men det er dem, der sviner mest, der skal betale mest, og det er ikke fair, hvis afgifter på kød rammer den enlige forælder i lavtlønsjob lige så hårdt som direktøren med en høj indkomst. Derfor skal nye afgifter indrettes smart, så en almindelig familie eksempelvis stadig kan flyve på ferie uden at blive ruineret, men dem, der flyver rigtig meget betaler mere."

Alternativet: Helt enig

SF: Enig

Socialdemokratiet: Hverken/eller

Uddybning: "Vi arbejder målrettet på at nedbringe klimabelastningen fra f.eks. fly og landbrug. Men at indføre en afgift på f.eks. oksekød vil umiddelbart ramme dem, der har færrest midler. Det, synes vi, er en dårlig idé."

Radikale Venstre: Delvist uenig

Venstre: Helt uenig

Konservative: Helt uenig

Kristendemokarterne: Helt enig

Liberal Alliance: Helt uenig

Partiet Klaus Riskær Pedersen: Delvist enig

Dansk Folkeparti: Delvist uenig

Nye Borgerlige: Helt uenig

Partiet Stram Kurs er endnu ikke vendt tilbage på Kristeligt Dagblads henvendelser.