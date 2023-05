Valutafond: Genrejsningen i dansk økonomi er imponerende

Økonomien i Danmark har har haft en imponerende genrejsning efter coronapandemien.

Det er vurderer Den Internationale Valutafond, IMF, i en gennemgang af dansk økonomi, som er blevet offentliggjort fredag.

Ifølge valutafonden er både produktionsniveauet og beskæftigelsen i Danmark højere end før covid-19. Det er dog med til at puste til den høje inflation, påpeger den.

Men efter en periode med gang i økonomien, forventer IMF, at den danske vækst er begyndt at aftage.

- Der er tegn på, at den økonomiske aktivitet på det seneste er begyndt at aftage, og høj inflation, strammere finansielle forhold og svagere efterspørgsel fra udlandet vil tynge udsigterne, skriver IMF i en pressemeddelelse i forbindelse med gennemgangen.

I anden halvdel af året forventer den dog at den genvinder en smule af sit momentum.

Efter en vækst i Danmarks bnp på 3,8 procent sidste år, forventer valutafonden at bnp vil vokse med en halv procent i løbet af i år.

I 2024 forventer IMF, at dansk økonomi vil vokse med halvanden procent.

Bnp eller bruttonationalproduktet er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

/ritzau/