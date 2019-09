Vandring i Danmark

Hvor kan man vandre i Danmark? Der findes masser af gode, afmærkede vandreruter i Jylland og på Fyn og Sjælland. Find inspiration til din næste vandretur her

Det kan være svært at udpege Danmarks skønneste vandrerute, for selvom Danmark ikke er kendt for sine højder og vidder, findes der overraskende mange smukke og naturrige pletter på danmarkskortet.

Himmelbjergruten: En himmelsk vandretur

En stor, smuk og meget skovrig plet er området mellem Silkeborg og Ry, der byder på en ny vandrerute opkaldt efter selveste Himmelbjerget. Og efter 25 kilometers vandring på ruten nord om søerne er konklusionen rimelig klar: Det er i hvert fald én af Danmarks skønneste vandreruter.

På den nye midtjyske vandrerute kan man nyde udsigten til og fra Himmelbjerget, der er 147 meter højt med et tårn på toppen. Den sydlige del af vandreruten passerer Himmelbjerget, mens der til gengæld er udsigt til Himmelbjerget mange steder på ruten nord om søerne.

Ruten nord om søerne mellem Silkeborg og Ry er på cirka 25 kilometer, og det samme gælder ruten syd om søerne mellem de to byer – alt i alt giver det en rundvandrerute på 50 kilometer. Det betyder, at man nu kan vandre mellem Silkeborg og Ry og tilbage igen uden at ramme sine egne fodspor.

Himmelbjergruten er blevet til gennem et såkaldt grønt partnerskab mellem myndigheder, naturorganisationer, lodsejere, turistforeninger, borgerforeninger og frivillige. Foruden etableringen af nye stisystemer har projektet blandt andet også resulteret i en ny bro, fugletårn og sheltere samt en ny soldrevet minifærge mellem Ålekroen og Skyttehusets Camping. Færgen sejler i sommersæsonen og gør det muligt at sammensætte sin vandretur ad stierne både nord og syd for det sammenhængende system af søer i området på nye måder.

Skiltningen af Himmelbjergruten begynder ved henholdsvis Ry og Silkeborg Station, og der er sat en række kort- og informationstavler op langs ruten.

Ry ligger på jernbanelinjen mellem Silkeborg og Aarhus, så man kan nemt sammensætte sin vandretur med enten udgangspunkt eller afslutning i Ry. I sommerhalvåret kan man desuden inddrage rutebådene mellem Silkeborg og Ry, der blandt andet lægger til for foden af Himmelbjerget, i sin planlægning. Sejlturen på søerne kan foregå med verdens ældste sejlende hjuldamper.

Læs mere om den midtjyske vandrerute Himmelbjergruten her.

Grenensporet i Skagen: Toppen af Danmark

Den allernordligste jyske natur er ikke kun velegnet som kunstnerisk inspirationskilde. Her er nemlig også mange gode vandreruter.

Skagen rummer både hav, sand, hede, klitplantager, søer og vide horisonter. Det relativt øde område kan i første omgang virke barskt og utilnærmeligt, nærmest som et goldt månelandskab, når man suser af sted på den lange lige hovedvej med kurs direkte mod Skagen.

Et fint udgangspunkt for nogle timers oplevelsesrig vandretur i det nordjyske er p-pladsen tæt ved Bunken Strand Camping ved hovedvejen et par kilometer syd for Hulsig.

Herfra fører flere markerede ruter ind i Bunken Klitplantage, og følger man ruten markeret med blåt, kommer man først gennem plantageskoven forbi søen Tudsehav, inden man står ansigt til ansigt med den spektakulære Råbjerg Mile.

Den kilometerbrede og op til 40 meter høje sandbunke er Danmarks største og en af Europas største vandreklitter. At klitten vandrer, betyder, at den bevæger sig med vinden. Gennemsnitshastigheden er lidt over 15 meter om året, og det betyder, at klitten, hvis naturen går sin gang, om et par hundrede år vil begrave hovedvejen til Skagen i sand for derefter at fortsætte ud i Kattegat.

På selve Grenen, Skagen Oddes yderste spids, blev der i 2015 indviet et nyt net af vandrestier.

Grenensporet består af over 20 kilometer markerede vandrestier, og den længste røde rute på 10 kilometer fører forbi alle fyr på Grenen – herunder Skagen Grå Fyr, der i maj slog dørene op for et nyt virtuelt oplevelsescenter med fokus på de millioner af trækfugle, der hvert år passerer Skagen på vej til og fra deres ynglepladser i det nordlige Skandinavien.

På Naturstyrelsens hjemmeside kan man med fordel downloade foldere med udmærkede kort over Råbjerg Mile og Bunken Klitplantage samt Skagen Klitplantage.

Læs mere om den nordjyske vandrerute Grenensporet her.

Gendarmstien: En rejse i danmarkshistorien

En tur ad Gendarmstien i det sydligste Jylland er en rejse i danmarkshistorien. Her er velbevarede rester af tidlig industri, men især bliver man mindet om krigen i 1864 foruden Første og Anden Verdenskrig. I tilgift får man motion og varieret natur.

Gendarmstien er i dag en 74 kilometer lang vandrerute, hvor man også må cykle, og den blev i 2015 certificeret som den første danske Europæiske Kvalitetsvandrevej. Stien følger landegrænsen fra Padborg forbi Kruså og derfra på nordsiden af Flensborg Fjord til Gråsten/Egernsund, rundt om Broager Land til Dybbøl og Sønderborg og har sin østlige ende i Høruphav på det sydlige Als.

Nær Padborg kan man få et par oplevelser, som i bogstaveligste forstand er grænseoverskridende. Ved Rønsdam, hvor Gerndarmstien krydser Hærvejen, finder man Den Krumme Vej, Danmarks ældste brostensvej, og her kan man til fods eller på cykel krydse grænsen til Tyskland. Grænseovergangen er sjældent bevogtet, men hav alligevel passet parat. I nærheden ligger museet Oldemorstoft, der blandt andet har en udstilling om grænsebevogtningen fra 1920 til 2010.

Læs mere om den sønderjyske vandrerute Gendarmstien her.

Nationalpark Thy: Fra goldt til grønt

Nationalpark Thy er Danmarks første. Parken byder på klitheder i det uendelige, vidtstrakte sandstrande, kønne fiskerhuse, imponerende bestande af kronvildt samt ikke mindst værested for et utal af trækfugle er alle sammen interessante ingredienser af Nationalpark Thy, der blev indviet i 2008 som den første i Danmark.

Områderne af klithede som her i Thy findes der nemlig kun få af i Europa i samme skala, og det var da også en af de primære grunde til dens udnævnelse som nationalpark. Vi taler om et område på hele 244 kvadratkilometer med en udstrækning på 55 kilometer fra Hanstholm i nord til Agger Tange i syd og med en længde på maksimalt 12 kilometer fra øst til vest.

Landskabet er på én og samme tid både barsk og venligt. Fra de golde klitområder til grønne plantager af skov. Nationalpark Thy har et vidt udstrakt netværk af markerede vandre- og cykelstier, simple overnatningssteder med bålpladser samt fugle- og udsigtstårne.

Læs mere om vandring i Nationalpark Thy her.

Geopark Odsherred: Natur og kultur i verdensklasse

Geopark Odsherred med istidslandskabet og de markante randmoræner er den første og hidtil eneste danske lokalitet på Unesco-liste

Da Odsherred i Nordvestsjælland i slutningen af 2015 blev udpeget som Unesco Global Geopark, var landsdelen den første og indtil videre eneste danske på geopark-listen.

I hele verden findes der 120 geoparker, heraf 69 i Europa. Alle geoparkerne fortæller en vigtig og unik del af jordens historie og geologiske oprindelse med hver sit lokale, kulturhistoriske særpræg. Betingelsen for at kunne blive anerkendt som geopark er, at området skal have en geologi af international interesse. For Odsherreds vedkommende er det istidslandskabet med de markante randmoræner, som opfylder dette krav. Vejrhøjbuen, der er det højeste punkt i landsdelen, er et unikt eksempel på landskabsdannelse under den seneste istid for hen ved 15.000 år siden.

Et væld af stier af kortere eller længere afstande fører igennem hele området, hvor man til fods, på cykel eller i bil kan opleve fra første parket. Tillige de kulturelle tilbud i form af museer, som byder sig til.

Højderygstien er planlagt til at ende med en længde på hele 40 kilometer, når den engang er færdigudbygget. Allerede nu er noget af ruten åbnet, og denne første etage følger Vejrhøjbuen, fra Dutterhøje over Høve til Esterhøj og videre til Veddinge Shelterplads. Uanset i hvilken retning man kigger, er der storslåede udsigter. Til den ene side ses den inddæmmede Lammefjords flade landskab, og til den anden side de stejle bakker og den halvmåneformede Sejerø Bugt.

Især Esterhøj er et hit blandt mange vandrere. Her forenes geologi, kunst og kulturhistorie samtidig med at byde på det nok flotteste syn ud over Sejerø Bugt i retning mod Odden. Det er også her, en række kunstnere har ladet sig inspirere til nogle af de mange kendte landskabsmalerier i Odsherred. Malerskolen her havde betydning for kunsten i selskab med især den i Skagen.

Læs mere om vandreruter i Geopark Odsherred her.

Øhavsstien: En vandresti omkranset af Det Sydfynske Øhav

Øhavsstien er 220 kilometer lang vandresti på Fyen. Stien strækker sig fra Lundeborg på Østfyn til Falssted på Sydfyn. Der findes flere afstikkere - en over Tåsinge til Langeland og en anden gennem Faarborg til Ærø.

Øhavsstien byder på en varrieret vandretur langs strand, gennem skov og over marker. Undervejs passerer man ældre gods, gårde og en gammel jernbanelinje. Ruten byder derudover på et enestående kulturlandskab præget af flotte naturområder, herregårde, landsbyer og købstæder.

At ruten er så lang, gør det oplagt at kombinere turen med en eller flere overnatninger. En vandrer i god form vil kunne gennemføre turen på ni dage. De fleste udvælger sig en enkelt strækning og kombinerer med et par overnatninger.

Øhavsstien er en trampesti forbeholdt vandrere. Hele ruten er afmærket med pæle og blå piktogrammer af en vandringsmand. Omkring 150 lodsejere har afgivet jord til stien, så tag hensyn, når du vandrer.

Den lange Øhavssti på Fyn er en Danmarks længste og smukkeste. Mange bruger den som en slags pilgrimsvandring for at komme ned i tempo, gå ind i sig selv, finde ro og mening i selve det at gå.

Der er rig mulighed for at komme ned i gear og nyde de forskellige udsigter ud over Øhavet, samte mærke den særlige stemning i de små, hyggelige øsamfund.

Læs mere om vandreruten Øhavsstien her.